Desde hace muchos años están en la brega para que el gobierno reconozca su trabajo.



Hizo una convocatoria a los maestros mal llamados interinos para que se acerquen a la reunión de urgencia que sostendrán a fin de ultimar detalles antes de viajar a la capital. La coordinadora regional Prof. María Ruiz, hizo un resumen de la situación de los miles de maestros denominados interinos.

“En la época de los años 80, el presidente Fernando Belaúnde, sacó una resolución nombrando a personas de manera interina como docentes, hasta que la plaza sea ocupada por un profesional de educación. No contaban que nosotros mismos íbamos a estudiar y titularnos como docentes.

Las irregularidades se dieron en la Ugel ya que no pusieron en orden los títulos a pesar que solicitamos que regularicen la situación no hicieron. El presidente Ollanta Humala, iba a cumplir el decreto sacado por Alan García, pero no lo hizo y más bien arrasa con los maestros interinos titulados e intitulados. Con una resolución de secretaría nos sacan diciendo que no teníamos título más de 14 mil maestros. Nos mezclaron a todos en un solo saco.

Unos 4 mil seguimos en la lucha con tal de conseguir nuestra reincorporación, nos sacaron en el año 2015. Por eso hago un llamado a todos los integrantes de nuestra coordinadora para ultimar detalles antes de ir a la capital. Pueden ir a la reunión este miércoles y jueves en la calle Amazonas con 3 de Enero C-19 a espaldas de la municipalidad de San Juan. Fono: 972-633782” dice la coordinadora regional.