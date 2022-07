Kay Zevallos indica que Iquitos es el eje de su creación



La artista Kay Zevallos presentó una muestra de imágenes sobre la glorieta ubicada en el distrito de Belén el pasado 12 de julio. El evento se inauguró en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, donde se puede observar dos de las imágenes captadas por el lente de Zevallos.

La artista recalcó que Iquitos es el eje de su creación, ya que es la ciudad donde pasó su infancia y que ha logrado inspirar cada una de sus creaciones. Kay Zevallos asegura que esta muestra también debe ser apreciada por el público amazónico, y no solo en las galerías de arte de París, donde radica en la actualidad.

“Iquitos es el ADN de mi creación artística, y vemos en esta ciudad como la Amazonía no es solo flora y fauna, sino que esta puesta en la problemática universal en la que se encuentra, principalmente por la falta de oportunidades que se da”, declaró.

De acuerdo a la artista, este es uno de los dos proyectos que presentará en la ciudad. El segundo tendrá como temática el movimiento drag, el cual se presentará en el complejo del CNI por tiempo indefinido. “Las imágenes estarán ahí hasta que el paso del tiempo ya no permita que lo podamos notar”, recalcó.

Para finalizar, la fotógrafa precisó que el arte es de acceso para todos y que esa fue la intención principal por la que quiso que la muestra sea presentada para el público Iquiteño.

(D.Rengifo)