Piden a las autoridades les cedan un local para sus reuniones.

Antes tenían un espacio en la “Casa de la Amistad”, ahora se reúnen en la casa de la mamá de la presidenta de la asociación de trabajadoras sexuales, ubicada en la calle Jesús Páez 213-Micaela Bastidas. El último fin de semana varias de ellas asistieron al reducido ambiente para recibir una capacitación.

Silvia Torres, presidenta de la asociación habló de la actividad y del ambiente adecuado que necesitan para continuar con su loable labor de concientizar y capacitar a las trabajadoras, a fin que tengan cuidado con su vida y conozcan totalmente sus derechos.

“Si bien es cierto acá es el domicilio legal de la asociación de trabajadoras sexuales, pero es la casa de mi madre, ella nos brinda un espacio porque no tenemos un presupuesto para una oficina. Ahorita estamos metiendo documentos para ver si el gobierno regional nos da la sostenibilidad de contar con un espacio propio.

Ahí nos podemos reunir con las compañeras y realizar las actividades sociales como este taller. Antes nos reuníamos en la Casa de la Amistad, pero ahora hay discrepancias con la municipalidad de Maynas, quizá no conocen o no les han socializado nuestro tema.

La municipalidad de Maynas nos está discriminando. Un trabajo de tantos años ahora el alcalde no lo puede venir a malograr solo porque tiene el poder y maneja a las autoridades. Pese a todo ello nosotros seguimos adelante, no tenemos porqué decaer. Existimos y queremos que respeten los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales y de todas en general.

En estos momentos estamos desarrollando el proyecto de fortalecimiento organizacional, formación de redes promotoras defensoras de sus derechos en lugares de trabajo sexual. Nos apoya el fondo “Paraguas Rojo” de la Red Umbrela y Diresa en cuanto a programas de estrategia sanitaria y VIH”, narró Silvia.