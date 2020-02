El Dengue como que nos está queriendo ganar la batalla y todas tenemos que ponernos a colaborar para vencerlo porque varias vidas ya se han ido por esta enfermedad. Está rondando entre nosotros, pero muchos como que no lo están tomando muy en serio.

Así como nuestra región Loreto, otra jurisdicción que pasa momentos terribles es Madre de Dios, donde anunciaron que usarán maquinaria pesada para aumentar cobertura de intervención de viviendas al 100 %, en lo que respecta a fumigación contra el zancudo transmisor del Dengue.

La información que viene desde el lugar dice que están utilizando tres formas de fumigación para cubrir el 100 % de las viviendas de la provincia de Tambopata: equipo pesado de nebulización espacial, equipo liviano motopulverizadora y termonebulizadores.

Ayer han iniciado la fumigación con la maquinaria pesada que consta de un cañón de largo alcance que bota gran cantidad de insecticida para poder llegar a las zonas abiertas.

Y desde hoy intervendrán casa por casa utilizando los termonebulizadores y las motomochilas, que son equipos más livianos y que permiten el acceso a espacios pequeños y casas con más de dos pisos. Asimismo, se intensificará el control larvario casa por casa, para eliminar los criaderos de zancudos.

Aunque estas medidas ya se han tomado por acá, por lo menos en Iquitos vimos fumigación casa por casa y control vectorial, pero todavía no vimos la conocida fumigación espacial. De pronto está en programación o no consideran necesario.

El tema concreto es que “Si no hay zancudo, no hay Dengue. La población debe eliminar los criaderos del zancudo de su casa. Si el insecto no encuentra donde reproducirse, bajarían los casos de dengue en todas las localidades con brote. La población debe colaborar y abrir sus casas ante la visita del personal de salud”. Es el mensaje central desde el sector Salud.

También está claro que nadie debería morir por Dengue si llega oportunamente a los servicios de salud. Todas tenemos que estar muy atentos ante los signos de alarma como fiebre, dolor de músculos, articulaciones, dolor de cabeza, se debe acudir al servicio de salud más cercano y no automedicarse.

En Madre de Dios hay mucha preocupación como lo expresó el congresista electo por Madre de Dios, Alexander Lozano. “Se están redoblando esfuerzos para luchar contra el Dengue”. Hizo un llamado a los empresarios para que se sumen a la lucha contra esta enfermedad.

Debemos poner más atención a las medidas de prevención, empezando desde nuestros hogares de no tener por más de siete días recipientes almacenando agua, por ejemplo. La cosa es seria. Tenemos que frenarlo.