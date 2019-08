Formalizaron denuncia contra exgobernador Fernando Meléndez, por presunto delito ambiental

Así como contra Juan Carlos Vilca Tello, exgerente regional de la Autoridad Regional Ambiental de Loreto.

Inmersos en el caso denominado: “Cacao III” por los presuntos delitos de otorgamiento ilegal de derechos.

El caso sigue adelante en el despacho del fiscal especializado en materia ambiental Yusen Caraza Atoche, quien igualmente consideró incluir a Dennis Nicholas Melka (entre otros), en su condición de titular de la empresa “Cacao del Perú Norte Sac”.

Por la presunta comisión de delitos ambientales contra los recursos naturales en las modalidades de alteración del ambiente o paisaje, utilización indebida de tierras agrícolas y contra los bosques o formaciones boscosas.

La denuncia fue interpuesta un 26 de enero de 2017 por el Abog. Julio César Guzmán Mendoza, Procurador público Especializado en Delitos Ambientales del Ministerio del Ambiente. Se menciona además que el ex gobernador de Loreto Fernando Meléndez y Juan Carlos Vilca, “han faltado gravemente a sus obligaciones funcionales estipuladas en su ley orgánica.

El gobierno regional es una entidad fiscalizadora ambiental (EFA) que tienen atribuidas acciones de fiscalización ambiental. Forma parte del sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental (Sinefa), que tiene la finalidad de articular las funciones de fiscalización ambiental de escala nacional, regional y local. Dicho sistema conformado por OEFA, el ministerio del ambiente y las EFA en todos niveles de gobierno”, puntualiza el ministerio público.

Indicios reveladores, según la fiscalía especializada en materia ambiental, recogiendo un informe de OEFA, donde señala que el gobierno regional no inició ningún procedimiento administrativo sancionador por la obstaculización a la supervisión del 13 de julio 2016.

-No tomó acciones penales sobre el hecho de obstaculización a la supervisión del día mencionado, por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad. –El gorel advirtió el 13 de julio de 2016 la presencia de personal operario de la empresa Cacao del Perú. En el fundo Tamshiyacu a pesar de existir una orden de paralización de actividades, lo cual no fue comunicado oportunamente a la dirección de asuntos ambientales agrarios del ministerio de agricultura y riego.

Menciona entre varias otras faltas o presuntos delitos cometidos contra la empresa en cuestión. El ex gobernador en su declaración fiscal (03 dic. 2018) se defendió diciendo: “Mis funciones están establecidas en el ROF, no he firmado ningún tipo de documentación con respecto a la empresa Cacao del Perú Norte” agregando que cuando se enteró de las actividades de la empresa, derivó la información a las oficinas y gerencias encargadas de control y manejo de la autoridad regional ambiental y el programa regional de manejo de recursos forestales y de fauna silvestre.

Sin embargo, para la fiscalía esas explicaciones no fueron sólidas, considerando que Meléndez Celis, como ex gobernador de Loreto, tuvo una conducta que faltó gravemente a sus obligaciones funcionales, al haber permitido que la mencionada empresa CONTINÚE desarrollando las actividades de desbosque, generando con ello impactos ambientales negativos, pese a tener una medida de PARALIZACIÓN de actividades emitida por la DGAAA, incumpliendo de ese modo con sus funciones de fiscalización que en su condición de funcionario de la entidad de fiscalización ambiental competente por lo que estaba obligado a realizar conforme a lo prescrito.

Por ello es que el procurador en materia ambiental le interpuso denuncia penal, que aún no ha prescrito. Los procesados están con comparecencia simple. Las investigaciones continúan.

(Luz M Herrera L).