Formación por regiones

La ministra de Educación, Flor Pablo, afirmó ayer que su gestión trabaja para ampliar el servicio universitario público, con el fin que los jóvenes tengan más oportunidades con una nueva oferta formativa orientada al desarrollo de sus regiones.

Esta declaración la dio la ministra al inaugurar, junto con el presidente Martín Vizcarra, la nueva sede de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), filial Ilo, y señaló que de cada 10 jóvenes que terminan la secundaria, solo tres continúan la educación superior porque no hay suficiente oferta de universidades públicas.

Nos parece interesante lo dicho por la ministra de Educación porque además toca un tema que es un enorme vacío en las regiones y sus capitales provinciales que deben tener Universidades con todas las de la ley promovidas por el Estado y con carreras que puedan ser aplicadas al desarrollo de acuerdo a su realidad.

Con los miles de millones que se puede ir recuperando de la corrupción, eso es posible. Pedimos que las autoridades sean coherentes con sus mensajes de campaña, cuando repiten en todos los espacios que la Educación es la base del verdadero desarrollo, entonces porque no orientar enorme cantidad de los recursos a ello, y que fiscalicen. Cuánto robo en las UGEL, y el MINEDU no asume su parte fiscalizadora.

Y la ministra de Educación también se ha referido a una nueva oferta formativa orientada al desarrollo de sus regiones. Pero, así tengamos las carreras que necesitamos de acuerdo a nuestra realidad, de poco sirve si no hay recursos que se inviertan para generar puestos de trabajo para esos profesionales.

En nuestro caso, y lo vienen reclamando desde hace mucho tiempo ciertos profesionales, aunque no tienen el respaldo de ningún gremio patriótico ni de otras organizaciones masivas parecidas, es que los sectores de Agricultura, Forestal, Pesquería (Producción) con sus áreas especializadas de Medio Ambiente, Ecología y otros; no cuenten con el presupuesto necesario para despegar.

Es increíble que una región cubierta de bosque, ríos, biodiversidad, no oriente un gran porcentaje de sus recursos en proyectos de desarrollo orientados hacia esas áreas. Solo mirar la Dirección Regional de Agricultura y de la Producción es una muestra que no se está orientando como debería ser el desarrollo de nuestra región.