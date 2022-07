Vecinos exigen una solución por parte de la Municipalidad de Maynas.



Los vecinos que habitan el sector de la intersección de las calles Navarro Cáuper con San Antonio, denunciaron la existencia de un forado que ocasiona accidentes de tránsito en el sector. Según los moradores la Municipalidad Provincial de Maynas no escucharía sus llamadas.

De acuerdo a uno de los habitantes, un joven fue víctima de un accidente de tránsito hace menos de una debido a que no se visibiliza el forado en horas de la noche y habría caído con su motocicleta provocándose varias heridas en el cuerpo.

“Un chico se ha caído con su moto, en medio de la noche porque no se puede ver, se malogró su moto y tuvo varias heridas en el cuerpo, hemos llamado varias veces a la municipalidad y hasta hora no nos han escuchado” denunció morador.

Los vecinos piden ayuda de las autoridades para dar una pronta solución ya que no sería el único sector que se encuentra con pistas en mal estado, por lo que exigen la inmediata intervención de las autoridades de la Municipalidad de Maynas.

(D.Rengifo)