FONAFE solicitó a Contraloría intervenir Electro Oriente

Tras denuncias de presuntos hechos irregulares.

Sobre las consultorías que beneficiarían al ex jefe de campaña del ex premier César Villanueva.

La decisión del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) se dio a conocer a nivel nacional luego de la denuncia planteada por el asesor legal de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza del Perú Guillermo Barrueta Gómez.

Decisión adoptada y plasmada en el oficio 370-2019 donde puntualiza lo siguiente: “Solicito intervención de Contraloría tras supervisión hecha a la gestión actual de Electro Oriente, al haber recibido denuncias de los medios de comunicación”.

El asesor Guillermo Barrueta, señaló los contratos a investigarse G-75 y G-76 2019, que habrían beneficiado al ex jefe de campaña política del ex premier César Villanueva, en referencia a Octavio Alvarado, representante de la empresa “Peruvian Management Capitales Group SAC” quien firmó dos contratos por firmo 730 mil soles.

Igual exige la destitución de los funcionarios firmantes de los contratos de consultorías y sus beneficiarios, por ser innecesarios. La población pidió igual destitución completa del directorio y gerente actual de Electro Oriente.

FONAFE pide a Contraloría que intervenga, sabiendo que Contraloría tiene a profesionales dentro de esa empresa, algunos contratados directamente por la cuestionada empresa.

Lo que tendría que hacer FONAFE, es remover a todos los funcionarios que están ahí y no cuidan los recursos recaudados gracias a los cientos de miles de usuarios que hasta la fecha no cuentan con un servicio óptimo. (Luz Marina Herrera Lama).