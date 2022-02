En anterior oportunidad la venían solicitando y no les entregaron.



Miembros de las dos instituciones de control llegaron en horas de la mañana hasta el local de la municipalidad de Maynas, ahí se entrevistaron con el Ing. Miguel Segovia, gerente de obras e infraestructura de esa entidad edil. Este medio de comunicación no pudo dialogar con los representantes de Contraloría y fiscalía anticorrupción; pero sí con el Ing. Segovia, quien explicó por qué supuestamente falló el proyecto de la ciclovía.

“Los representantes de esos órganos de control piden que se les facilite los documentos del proyecto de ciclovía. Bueno, casi todos saben que el proyecto tuvo un monto económico de 800 mil soles, con un retorno de casi 300 mil soles por un tramo que no se ejecutó” habló Segovia.

¿Ingeniero por qué no socializaron el proyecto que ha podido resultar positivo?

-Fue un proyecto que entró en época de pandemia. La mayor parte de las áreas estaban desactivadas. El personal del serenazgo, de tránsito, inspectores, eran vulnerables.

Digamos que no hubo la fuerza necesaria en el municipio para poder socializar el proyecto y tampoco una buena predisposición de los medios de comunicación, en darse cuenta que una ciclovía de todas maneras es un apoyo y adelanto para la ciudad. Quizá no les gustaba mucho el circuito, puede ser.

En ese momento la ciclovía tenía que cumplir una labor especial, de llevar a la gente a los puntos urgentes. No había motocarro, ni transporte público por la pandemia. Se vio como una solución planteada en Lima, pero acá no fue acogida. Aparecieron vándalos, delincuentes que comenzaron a destruir la propiedad pública.

El proyecto tenía carácter temporal, cuando terminara la pandemia iba a ser retirada. Si no se cumplía con el objetivo nos daban la facultad de retornarlo y ponerlo en otro sitio. Pero cuando son destruidos los bienes públicos ya no se puede recuperar y darle el siguiente uso. Rompieron los tubos, los tornillos, todo. Siempre hay gente que goza de destruir las cosas.