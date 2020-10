Fiscalía verifica cumplimiento de medidas sanitarias en establecimientos

La Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, conjuntamente con el representante de Comercialización, Salubridad, Defensa Civil, Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Maynas y el representante de la Comisaría de Iquitos, en aras de dar cumplimiento a las medidas sanitarias decretadas por el estado peruano a fin de prevenir el delito contra la salud y el delito contra la administración pública.

Las autoridades se constituyeron hasta los establecimientos denominados “JHERMANSCHFIHNESSCLUB- Ginmasio” ubicado en la calle José Galvez N° 1695, “EMERGYM” ubicado en Jirón Putumayo N° 836, la peluquería “CUERVO-TATTO” ubicado en la calle Yavarí N° 625 y a “UNISEX FERNANDO” ubicado en la calle Yavarí N° 617, siendo clausurados temporalmente por el Área de Comercialización de la Municipalidad Provincial de Maynas el gimnasio EMERGYM por no contar con la implementación de las medidas sanitarias y a la peluquería CUERVO- TATTO, por no contar con la licencia de funcionamiento municipal y no contar con las no contar con el protocolo y la implementación de las medidas de seguridad.

El representante del misterio Público, exhortó a los establecimientos clausurados cumplir con levantar las observaciones advertidas notificadas por el representante de la Municipalidad a fin de dar cumplimiento con las medidas establecidas por el estado y prevenir el presunto delito antes mencionado, del mismo modo se les exhortó en caso de aperturar los locales sin levantar las observaciones y al advertir el ente municipal de las aperturas sin su autorización estarían inmersos a ser denunciados por el presunto delito de Resistencia o Desobediencia a la autoridad.