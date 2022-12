Se pudo conocer a través del juez especializado en dicha materia Dr. Edgar Ramón Guillén Vallejo.

Tanto la fiscalía y el juzgado en la mencionada materia de extinción de domino, realizan un trabajo sumamente meticuloso, no pueden darse el “lujo” de trabajar únicamente bajo sospechas. Para llegar a un buen resultado, después de una larga investigación, tienen que estar seguros y contar con las pruebas suficientes. De lo contrario, todo el trabajo, se va por la borda.

La fiscalía especializada en este tema ha presentado un aproximado de 20 demandas ante el juzgado correspondiente, así se pudo conocer el día de ayer.

“La fiscalía ya ha presentado las demandas, ha culminado la etapa de indagación patrimonial que es reservada y sin que se notifique a las partes.

Toca al juzgado iniciar el proceso comunicando a la parte que pueda ser afectada para que se pueda defender a través de las audiencias.

La Ley de Extinción de Dominio dice expresamente los delitos que pueden producir ingresos ilícitos, entre ellos: corrupción de funcionarios, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, delitos ambientales.

En primer lugar, hay una gran cantidad de TID, luego viene lavado de activos y corrupción de funcionarios. Los plazos previstos son de 30 días hábiles. Se indaga a las personas que hacen movimientos sospechosos. La Unidad de Inteligencia Financiera identifica transacciones sospechosas.

Existe todo un diseño internacional ya que todos los países luchan contra el lavado de activos, no conviene a nadie tener dinero ilícito que se mezcle con el dinero legal.

La UIF detecta movimientos sospechosos y tiene la facultad de congelar las cuentas. Inmediatamente comunica a la fiscalía y ella tiene la facultad de presentar medidas cautelares.

Tenemos casos con medidas cautelares porque en Lima la UIF ha congelado cuentas, la fiscalía ha presentado medidas cautelares, incautación. Ya está confirmado judicialmente.

Para toda investigación la fiscalía debe presentar pruebas, no sospechas, pruebas. No se puede actuar judicialmente sin tener las pruebas” ilustró el juez especializado. (LMHL)