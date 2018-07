Había pedido 200 soles para impedir que un menor vaya a un albergue

El SO3 PNP Carlos Yoshideyra Mera fue intervenido la noche del último martes, en flagrante delito, luego de recibir la suma de 200 soles por parte de María Elena Chota, quien previamente había realizado la denuncia respectiva; pero para entender como este sub oficial, decidió actuar aparentemente, en contra de la misma ley, vamos a ver sus antecedentes.

El pasado 21 de julio, agentes motorizados intervinieron a un menor de 17 años en la esquina de calle Independencia con Circunvalación, en el distrito de Punchana; tras la intervención, los efectivos notaron que la moto tenía la chapa de contacto totalmente averiada, es decir habría sido robada minutos antes.

Con la probabilidad que la situación del menor se agrave, aparentemente a la madre del joven el sub oficial Yoshideyra, le habría solicitado un monto de 200 soles, dinero para no seguir indagando en el caso y el menor no sea llevado a un albergue.

Quizá algunas madres en su desesperación, hubiesen hecho de todo para impedirlo, pero para el caso de María Elena Chota, ella prefirió poner en conocimiento a las autoridades sobre el delicado tema y el último martes a las 9 de la noche, el agente policial, luego de haber presuntamente, recibido el dinero de María Chota, la fiscalía y Policía Anticorrupción le cayeron encima.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal Celina Otero, de la fiscalía anticorrupción, quien garantizaba que la detención sea la correcta, dentro de los marcos legales sin transgredir las leyes, quien de forma casi muy reservada, dijo que el caso del efectivo policial de la Unidad del Departamento de Investigación y Protección de Robo de Ve-

hículos se encuentra seriamente involucrado.

La diligencia duró poco más de 3 horas, incluso todas las pruebas tuvieron que ser realizadas al interior de la vivienda de la denunciante, y luego de hacer todos los procedimientos y pruebas respectivas, el policía no quiso explicar de dónde aparecieron los 200 soles, fue llevado en calidad de detenido por el presunto delito contra la administración pública-cohecho pasivo propio de la función policial.

Ya en horas de la mañana, sobre el particular, el general de la Cuarta Macro Región Policial de Loreto, dijo que el agente involucrado, además de ser dado de baja, será sometido a una investigación legal para que sea sancionado de acuerdo a las leyes, pero pese al mal momento que una madre atraviesa por una mala acción de su menor hijo, la mujer prefirió denunciar el hecho, un ejemplo que quizá muchos deberían copiarlo, la diligencia se realizó en calle Freyre cuadra 1419. (C. Ampuero)