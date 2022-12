Para identificar el porqué de la falta de recojo de residuos sólidos en las calles de la ciudad.

También estuvieron presentes representantes de Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

El Dr. Yusen Caraza, fiscal especializado en materia ambiental, llegó acompañado de otros integrantes de su fiscalía, a la municipalidad de Punchana. No pudieron hablar con la alcaldesa, pero sí con el gerente.

En el lugar edil también se presentó el Defensor del Pueblo, abogado Abel Chiroque, así como tres representantes de la Contraloría Regional. Todos con la misma preocupación, la falta de recojo inmediato de la basura en diversas partes de Iquitos.

“La fiscalía especializada en materia ambiental está actuando de oficio frente a este problema latente que preocupa a toda la población, como es la falta inmediata del recojo de los residuos sólidos.

Se ha convocado a Defensoría del Pueblo y Contraloría porque este es un clamor de los ciudadanos que a diario tienen que ver esos cúmulos de basura, así como percibir malos olores.

Nos preocupa que durante todo el año se reporten estos problemas, por eso invocamos a las autoridades ediles, al margen que estén de salida, a que cumplan con esa tarea de recojo y disposición de residuos en aras de la salud pública” declaró el fiscal provincial Yusen Caraza Atoche.

Mientras que el Defensor del Pueblo, dijo lo siguiente: “En las últimas semanas hemos estado observando gran cantidad de cúmulos de basura en la vía pública y eso pone en riesgo la salud de todos. Se vulnera el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, no hay una buena administración en ese aspecto.

Esta visita también se hará a la municipalidad de Maynas y las otras municipalidades para que cuanto antes tomen cartas en el asunto, este problema no se debe magnificar en las fiestas de fin de año, tienen que actuar cuanto antes” mencionó Chiroque. (LMHL)