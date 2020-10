Fiscalía de la Nación investigará mal uso de Núcleos Ejecutores que debieron beneficiar a comunidades indígenas

Consejeros interpusieron denuncias ante Contraloría de la República y Fiscalía de la Nación

Fiscalía de la Nación también pedirá información sobre manejo de esos fondos desde el año 2011-2014.

Mientras que ya se conformó otra comisión para iniciar investigación de Núcleos año 2019.



Cabe recordar que los Núcleos Ejecutores se crearon en el año 2010 a través del DU 026/2010 que manda entregar el 10% del canon a las comunidades indígenas asentadas en el cordón petrolero de Loreto. A fin que sean ellos, conocedores de su realidad; quienes elijan con qué empresa trabajar y desarrollar obras sociales debidamente establecidas en el DU.

Durante una década esos fondos han sido malversados, mal llevados, direccionados y finalmente dilapidados sin que las obras hayan sido concluidas. Es por eso que han nacido una serie de investigaciones. La grave denuncia de malversación del periodo 2011/2014, sigue durmiendo en el despacho del fiscal superior titular Michel Aquino Espinoza. Las del periodo 2015/2018 se acaban de interponer ante la fiscalía de la nación y contraloría, siendo que pronto se inicia otra investigación sobre los núcleos 2019/2020.

El pasado viernes 9 de octubre el consejero regional Francisco López Robles, presidente de la comisión de investigación de los NE 2015-2018, acompañado de los consejeros José Valera y José Trujillo; interpuso la denuncia ante la Fiscalía de la Nación y Contraloría de la República en torno al periodo del exgobernador de Loreto y actual congresista Fernando Meléndez Celis.

“Quiero agradecer el apoyo de la congresista Luz Cayguaray, quien nos acompañó en el proceso para presentar las 23 denuncias de los Núcleos Ejecutores que debe investigar la Fiscalía de la Nación. Las denuncias cuentan con elementos de prueba firmes, indicios claros de presuntos delitos. Ella está pidiendo al Ministerio Público celeridad en las investigaciones” habló el consejero López.

¿Y finalmente dónde investigarán allá o acá?

-Serán investigadas por la Fiscalía de la Nación. Solicitarán información a la fiscalía provincial sobre las denuncias que correspondan, no solo del periodo investigado 2015 2018, sino desde antes de ese periodo (Vásquez Valera), harán todo el requerimiento referente a los núcleos ejecutores de Loreto. La fiscalía empezará a hacer el trabajo que Loreto estaba esperando, es hora que todo esto se destape y que salga a la luz para que se sepa qué ha sucedido durante todos los 10 años con el presupuesto de los núcleos ejecutores.

Esto ya ha generado el interés de algunos programas dominicales, es libertad de ellos si quieren profundizar. Nosotros no hacemos show mediático como ha mencionado Moisés Panduro. Él debe ser más sincero al hablar sobre lo que ha sucedido en la región Loreto, él era gerente general y debe responder. No escribir en su página que no son 22 millones, sino 15. Puede ser, pero serían 15 de ellos y la anterior gestión dejó 6 millones.

Dice que no hay un perjuicio económico de 22 sino 79; está bien, pero lo que nosotros decimos es que hemos investigado 22 núcleos y se ha presentado información hecha por un especialista contable. Que los otros NE no se han llegado a investigar, no quiere decir que no estén con observaciones porque hay un informe de la gerencia de asuntos indígenas que será elevado a la fiscalía de la nación.

Que hay una serie de responsabilidades de exfuncionarios y pueblos indígenas, eso ya es materia a investigarse. Ellos también dicen que hay cierta culpa de parte de algunos indígenas que han manejado los recursos. Se puede aceptar hasta cierto punto que ellos han manejado algunos recursos de núcleos, pero haciendo un análisis con el ministerio público sobre qué ha pasado con las supervisiones, decimos ¿cómo se han hecho desembolsos sin haber avance físico en las obras? ¿Dónde estaban los veedores?

¿Ya han conformado la comisión que investigará los NE del año 2019 y 2020?

-Sí, está presidida por el consejero José Trujillo, soy un integrante más en ella. Hay que ver las obras, algunas están en ejecución, ver si los avances físicos reflejan los desembolsos. Lo importante en todo esto, es que la fiscalía investigará todo lo ocurrido con los núcleos ejecutores de Loreto durante los 10 años transcurridos.