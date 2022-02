Ilícito penal ocurrió en la localidad de Mazán



La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Maynas, luego de recabar las primeras diligencias realizadas por el personal policial de la comisaría sectorial del distrito de Mazán, al no existir la flagrancia de la presunta comisión del delito contra la libertad sexual – violación sexual de menor de 06 años de edad, aperturó Investigación contra el sujeto identificado como Enrique Vargas Tello, tío de la víctima, por lo que el proceso judicial se viene llevando a cabo en calidad de citado.

De acuerdo a la apreciación médica practicado a la menor de 06 años de edad, en el centro de salud de la localidad de Mazán, por la Dra. Karen Rojas Neyra, indica que evidencia aparentemente lesiones en la región íntima, con ausencia de himen vaginal, paciente con necesidad de evaluación por médico legista y psicología para la misma menor.

Asimismo, fluye en la denuncia de la progenitora que el día 02 de febrero de 2022, tuvo conocimiento de la agresión sexual, cuando se encontraban en la casa COVID 19, de Mazán, dónde su hija le contó que su tío le habría violado, bajando su prenda íntima (calzón), luego agarrándole del cuello le besó y habría abusado sexualmente, todo ello, ocurrió en el interior de su domicilio, pero la menor no recuerda con exactitud la hora y fecha de los hechos, ante ello, el sujeto fue intervenido por agentes PNP de la citada dependencia policial, el mismo que admitió haber cometido en dos oportunidades cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

(C. Ampuero)