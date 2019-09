Fiscalía anticorrupción y abogado defensor del alcalde de San Juan sustentaron posiciones ante juez de investigación preparatoria

Audiencia inició a las 10 de la mañana y se suspendió a las 12 y 45 minutos.

Para ser retomada a las 8 de la noche donde el juez daría su fallo.

Minutos antes de las 10 de la mañana, hora anunciada para el inicio de la audiencia, llegó el fiscal anticorrupción provisional Christian Manuel Navarro Arévalo (28), responsable de sustentar el pedido fiscal de 9 meses de prisión preventiva para el alcalde de San Juan, Martín Arévalo Pinedo, por el presunto delito de cohecho pasivo propio.

Pedido adoptado luego que la fiscalía consiguiera que el poder judicial acepte la detención preliminar por 5 días para el burgomaestre y el cómplice o corruptor Omar Godoy Sánchez, que grabó al alcalde entregándole fajos de dinero por la suma de 15 mil soles (en billetes de 50 soles), en el despacho edil.

Otro ingrediente fuerte para que el ministerio público adoptara u optara por el pedido de 9 meses de prisión preventiva para el alcalde, fue que en el marco de los 5 días de detención preliminar, lograra que el corruptor se convirtiera en colaborador eficaz. Ahora está inmerso en el programa de asistencia a víctimas y testigos, por lo que no pidieron prisión preventiva para él.

El fiscal anticorrupción Christian Navarro, hizo un resumen detallado de lo ocurrido desde el mes de abril 2019, fecha en que supuestamente se grabó el video de la entrega del dinero al alcalde “gracias” a un reloj cámara. Así como la propalación del video por las redes sociales (Iquitos al Rojo Vivo), por lo que la fiscalía en operativo llegó de inmediato a la municipalidad de San Juan. Indicó que en efecto sí se estaba investigando el caso, desde que un ciudadano colocó la denuncia en la fiscalía.

De otro lado, antes de empezar la audiencia, el despacho judicial dio a conocer que la fiscalía había ingresado un documento de integración al requerimiento fiscal. El abogado defensor del alcalde Arévalo, Augusto Vargas, sustentó su posición y pidió que no se acepte esa integración.

La fiscalía explicó que se acepte puesto que era prácticamente una transcripción del video conocido. El juez Chumbe, decretó la improcedencia del pedido del abogado del alcalde, aceptando el documento de integración al requerimiento.

Luego el fiscal anticorrupción de manera firme, sustentó cada punto a fin de conseguir que el juez acepte su pedido de prisión preventiva por haber el riesgo de obstrucción a la justicia y peligro de fuga, entre otros. Así como el marco de la pena de unos 5 años de pena privativa efectiva, luego de un juicio oral, a futuro. Pidiendo se acepte el pedido de prisión preventiva por 9 meses.

Mientras que el abogado Vargas Fernández, hacía lo propio para debatir todo lo presentado por el fiscal, indicando que el alcalde tiene arraigo en el país, tiene a su familia y es el alcalde de San Juan, que no había peligro de fuga, pidiendo al juez que le dicte comparecencia restringida en vez que prisión efectiva de 9 meses.

A las 12 y 45 pm. se suspendió la audiencia, quedando el fallo para las 8 de la noche de ayer.