Fiscalía anticorrupción pide hoy 18 meses de prisión preventiva para 16 personas por presunto peculado doloso

Ante el juzgado penal de Datem del Marañón.

Según se pudo conocer la audiencia que se desarrollará hoy desde las 9 am ante el juzgado, ha generado expectativa grande entre los pobladores de San Lorenzo, quienes estarán desde temprano para conseguir un espacio y poder escuchar directamente el sustento del fiscal Paul Peralta, en torno a los 18 meses de prisión preventiva que ha pedido para ex funcionarios de la Ugel/DM quienes sacaron dinero de esa unidad hacia sus cuentas bancarias personales.

Este medio de comunicación tuvo acceso al informe de auditoría 712-2019 de la gerencia regional de control de San Martín. “Pagos por bonificaciones, racionamiento, descuentos judiciales y otros, realizados mediante transferencias a las cuentas bancarias de personal docente y administrativo”, cuyo objetivo general fue determinar si el pago de planillas de haberes y otros, de personal docente y administrativo, realizado por la entidad, se realizó conforme a lo dispuesto en la normativa aplicable.

Como resultado de la evaluación en auditoría también se constató la carencia de un adecuado archivo general y capacitación de personal responsable del resguardo y manejo del acervo documentario. “Ocasiona que se improvise ambientes inadecuados sin un sistema de traslado, registro y control de la documentación relacionada a los pagos efectuados por bonificaciones, descuentos judiciales, racionamiento y otros, generando el riesgo de pérdida documentaria, afectación de su integridad física o inadecuada disposición y archivo de los mismos”.

-Funcionarios y servidores de la entidad realizaron pagos por beneficios que no correspondían a su favor y de terceros, bajo los conceptos de descuentos judiciales, racionamiento, bonificación y otros, al margen de la normativa legal vigente, ocasionó perjuicio económico por el importe de 4 millones 780 mil 932 soles.

Por lo que la presente auditoría 2019 concluyó que los desembolsos efectuados al margen de la normativa, tampoco contaron con sustento técnico legal y fueron realizados a través de planillas adicionales generadas directamente en el sistema integrado de administración financiera SIAF, de la mencionada UGEL/DM.

“Consignando el mismo número de comprobante de pago que corresponde a los trámites regulares por concepto de descuentos judiciales, bonificaciones, etc. y que automáticamente lo asigna al Siaf, difiriendo en el número de expediente de pago y carta de orden electrónica; además, se tiene que estas operaciones al margen de la normativa afectaron directamente al presupuesto regular que tiene la entidad para dichos conceptos”.

Agregando que los hechos expuestos fueron generados por el accionar de los funcionarios y servidores con poder de decisión y participación en el mencionado procedimiento; permitiendo desembolsos, recursos financieros y presupuestales al margen de la normativa legal vigente, sin sustento técnico legal y de manera directa mediante transferencias a cuentas bancarias propias y de terceros, servidores públicos que laboraban en la UGEL Datem del Marañón, que hoy en día su libertad pende de un hilo.

Proceso sumamente complejo que será expuesto hoy ante el juzgado penal de San Lorenzo, Datem del Marañón, a fin que el juez pueda decidir claramente si acepta o no, la solicitud de prisión preventiva por 18 meses para 16 personas que laboraron en la Ugel de esa zona, quienes presuntamente se habrían aprovechado del dinero de esa unidad.