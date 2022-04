Dijo el gobernador de Loreto Elisbán Ochoa Sosa.

Fue en el marco de la conferencia de prensa para informar sobre el avance del dengue en Loreto. Primero mencionó que le parecía raro, por decir lo menos, que justamente los que no abrían las puertas de sus casas eran las personas del centro de Iquitos.

Por lo que se empezaría a tocar los bolsillos de los propietarios que no dejaban pasar a los fumigadores del sector salud, de acuerdo a lo que manda una norma legal.

“Por estar abiertos sus negocios, no dejan entrar a los fumigadores. Es una hora máxima dicha fumigación y por ese espacio no se van a hacer más pobres o más ricos. Eso sí es una falta de conciencia social. Necesitan a sus clientes y no les dan garantías al colaborar para la salud de esa gente. Es increíble de verdad que por unos soles pongan en riesgo su propia vida y la de su familia.

He conversado con el doctor Chaner (director de salud) y desde aquí el alcalde de Belén (Gerson Leca) ha dispuesto el acompañamiento en esta tarea. Pero también debe hacerlo el alcalde de San Juan, de Iquitos, Punchana; que nos acompañen con su gente.

Hay una ordenanza que tenemos que aplicar, de repente cuando se topa los bolsillos de mucha gente, recién van a reaccionar. Entonces vamos a aplicar multas” habló firme Ochoa Sosa, para luego lanzar palabras dirigidas a los fiscales que lo investigan por actos de presunta corrupción.

“También pedir a los fiscales, que no solo me persigan a mí, sino a los que no quieren colaborar, ahí los necesitamos. Porque están haciendo una persecución atroz contra nosotros, justo para sacarnos en estos últimos meses para que se apoderen algunos del gobierno regional. Hoy les pedimos que también nos ayuden a perseguir a aquellos que no quieren colaborar con la salud de la población” habló Ochoa.