Representante de la fiscalía superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, desistió del pedido de 9 meses de prisión preventiva hecho por su colega fiscal provincial.

La coordinadora nacional anticorrupción fiscal Enma Vergara Vargas, hoy en Iquitos, tendría que evaluar lo acontecido el día de ayer en la Sala Penal de Apelaciones.



Para empezar la transmisión de la audiencia estuvo con una conectividad deficiente, sabido es el tema del Internet en Iquitos. Por lo que no se pudo escuchar de manera clara y concreta el sustento del fiscal Víctor Jovael Avelino Cruz, a la hora que fundamenta su desistimiento. Señalan que no se habría cumplido el primer presupuesto, o sea, de los graves y fundados elementos de convicción.

En vez que el fiscal superior haya pedido al colegiado de la SPA que resuelva en primer término la solicitud de 9 meses de prisión preventiva para el gobernador y sustentar a profundidad la demanda hecha por su institución, se supone persecutora del delito; señaló que a él lo habían citado para tocar ese tema y no del pedido del abogado de Ochoa Sosa, para que le revoquen la libertad restringida por una simple a su patrocinado.

El fiscal Avelino, no pudo sostener el requerimiento planteado por la fiscal provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, siendo un superior y que ha debido estar mucho más empapado del tema. Dijo que el fiscal Garay, estaba de vacaciones, por eso él estaba presente en esa audiencia.

Y si al final se iba a desistir del pedido de prisión preventiva para varios funcionarios del gobierno regional ¿por qué no envió un documento a la sala penal de apelaciones fundamentando su posición y esperó que el “show” siga hasta la instalación de la audiencia?

Se desistió, colisionando con la posición fiscal en cuanto a que antes que la jueza de primera instancia declare improcedente el pedido, la fiscalía había ganado en todos los pronunciamientos como habeas corpus, tutela de derechos, improcedencia de acción.

Hoy llega a Iquitos la coordinadora nacional anticorrupción Enma Vergara, ¿se enterará del caso? ¿Lo evaluará, analizará la capacidad de la mayoría de fiscales superiores especializados en corrupción de funcionarios? ¿Y de la forma tan grotesca cómo a veces desisten de los pedidos hechos por otros fiscales o de las investigaciones como pasó con el caso del mercado modelo?

AUDIENCIA.

Ayer a las 9 de la mañana se desarrolló la audiencia en la SPA, estuvieron la mayoría de imputados, empezando por el gobernador, terminando por Leonor Espinoza, que dijo estar conectada desde Puerto Rico. La sala penal estuvo integrada por la Dra. Melina Vargas, Katia Jordán y Manuel Espíritu Bernuel. Increíblemente el defensor de los bienes del Estado, el procurador anticorrupción, brilló por su ausencia.

“Se desarrolla la diligencia de apelación a la resolución 9 del 10 de junio del 2022 que resuelve y declara infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el ministerio público, que dicta medida de comparecencia restringida para los investigados” expresó el juez.

Luego de una serie de formalidades legales, el juez le preguntó al fiscal si se ratificaba, rectificaba o desistía del recurso impugnatorio.

“Señor director de debates, previo a mi ratificación o no ratificación quiero que se resuelva el pedido de apelación de comparecencia con restricciones, dado que a mi persona se me convoca para la audiencia de apelación de prisión preventiva. Yo desconocía de la apelación de comparecencia. Que se ponga a consideración de ustedes, se me notifique con las formalidades, porque la resolución 17 es para discutir el tema de prisión preventiva” habló Avelino Cruz.

El juez contestó:

Haremos una revisión del incidente y coordinación con los miembros del colegiado. Ahí se produce un corte en el audio, para luego reanudarse cuando Avelino Cruz, dice: “De manera clara y oportuna señor magistrado, ese es mi pedido”. Algo que no tenía secuencia con lo anteriormente escuchado por Internet, por lo que será muy importante que cuanto antes se cuelgue en el sistema del poder judicial la resolución del caso.

El juez Espíritu Bernuel, menciona luego:

“Respectiva verificación de los presentes se ha podido advertir que en la presente causa quedaría pendiente el debate técnico entre la apelación del abogado de Elisbán Ochoa, respecto a la medida de comparecencia restringida.

Y habiendo un planteamiento de desistimiento del recurso de impugnación de parte del fiscal, ya no habría tal importancia, se podría prescindir de la demás presencia de los abogados defensores” habló claro el juez.

Así están las cosas en el ministerio público. Donde en vez que algunos fiscales superiores se esfuercen por conocer a fondo el presunto caso de corrupción, en este episodio respecto a hoteles que no habrían dado el servicio de cobijar a gente que se quedaba varada en pandemia, pero que sí cobraron; optan por lo más fácil…desistir de los pedidos de sus colegas.

(Luz Marina Herrera Lama).