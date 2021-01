Fiscal Ulises García Rivasplata, investigaba caso de exalcaldesa de Maynas, pero vivía en su casa

El último día del año 2020 fue denunciado penalmente y ahora Fiscalía Anticorrupción de funcionarios lo investigará.



Qué fuerte. Todo loretano recuerda como si fuera ayer cuando el cuarto despacho de investigación preparatoria estaba a punto de dar prisión preventiva a la entonces alcaldesa de Maynas Adela Jiménez, su esposo Rusbell Ferry, entre otros por el delito de lavado de activos.

Sin embargo, se sucedieron una serie de circunstancias que llevaron a los acusados a salir “bien librados” de ese pedido extremo que venía haciendo el fiscal Carlos Mario Ramos Mollocondo. Todo se enfrió. Más aún cuando la grave denuncia, sin tocarle, se la auto-asignó el fiscal Ulises Germán García Rivasplata.

Arranchándosela de las manos a Carlos Mario Ramos Mollocondo, pese a que existía la orden de la presidencia de la junta de fiscales superiores: Resolución 003381-2019, que mandaba que los casos que versan sobre delitos de lavado de activos que venían siendo tramitados en la primera fiscalía penal y se encuentran en la etapa intermedia y de juzgamiento, deberán seguir siendo conocidos por los fiscales que los tenían a su cargo.

O sea, el caso del delito de lavado de activos contra la ex alcaldesa y otros; tuvo que seguir siendo visto por el fiscal Ramos Mollocondo, pero Ulises García, se lo quitó. Con lo que generó un retraso inmenso al mismo.

Pero eso no es lo más grave por lo que ahora Ramos Mollocondo, ha acusado a García Rivasplata, ante el fiscal superior (Ronny Del Águila Gonzales de la segunda fiscalía superior penal) y éste a su vez ha derivado la denuncia a la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Loreto para que se avoque a la presente causa.

Lo más grave es que se conoció que mientras Ulises García, se dedicaba ilegalmente a la investigación de la pareja Jiménez Ferry, entre otros; por otro lado, habría cometido el delito de patrocinio ilegal en agravió del ministerio público ya que –increíblemente- alquilaba una de las propiedades de la pareja. Propiedad investigada por el presunto delito de lavado de activos, alquiler que incluso fue confirmado por la misma ex alcaldesa. Es decir, tenían una relación contractual, económica.

El caso de presunto lavado de activos está plasmado en la Carpeta Fiscal 250501452-2021-3-0. Carlos Ramos, denunció a García Rivasplata, el 31 de diciembre de 2020. García Rivasplata, fue denunciado en su condición de fiscal provincial de la cuarta fiscalía provincial penal corporativa de Maynas, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, abuso de autoridad y patrocinio ilegal en agravio del ministerio público.

Retrayendo un poco la situación, se conoció qué por la creación de la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, autorizada por la fiscalía de la nación; las investigaciones por el delito de lavado de activos serían asumidas por la cuarta fiscalía penal de Maynas.

Siendo que el fiscal Carlos Ramos, debería haber continuado con su carga de investigaciones ya qué con dicha creación, la presidencia de la junta de fiscales de Loreto, emitió la Resolución 003381-2019, donde resolvía que los casos que versan sobre delitos de lavado de activos que venían siendo tramitados en la primera fiscalía penal y se encuentren en etapa intermedia y de juzgamiento, deberían seguir siendo conocidos por los fiscales que los tenían a su cargo. O sea, por Carlos Ramos Mollocondo, que pediría prisión preventiva para todos los acusados.

Siendo que previa solicitud del acusado Rusbell Ferry, el 13 de noviembre 2019, el denunciado Ulises García Rivasplata, emitió la resolución de coordinación 03-2019 contradiciendo las órdenes superiores, las normas procesales penales de exclusión procesal de fiscales, de competencia superior jerárquico la etapa procesal intermedia, aceptando circunstancias ilegalmente favorables para los acusados.

Resolvió en su artículo primero y de manera abusiva en su calidad de coordinador, de forma subrepticia por su experiencia de 5 años de coordinador, con el término de reasignación EXCLUIR a Carlos RAMOS MOLLOCONDO Y SE LA AUTOREASIGNÓ, pese a que anteriormente se le hizo conocer el mandato de la presidencia de junta de fiscales de no reasignación de casos en etapa intermedia. Y encima denunció al fiscal Carlos Ramos.

El fiscal coordinador Ulises García, habría patrocinado los intereses de particulares acusados, haciéndolos suyos teniendo aparente interés en el resultado de dicha carpeta, por los vínculos que mantenía con la parte acusada. Pues según los inmuebles cuestionados por delito de lavado de activos a Rusbell Ferry; el mencionado fiscal Ulises García, alquilaba a la pareja de imputados su inmueble ubicado en Urb. Virgen de Loreto, Mz. M Lote 15. Lo que también fue confirmado por la propia ex alcaldesa Adela Jiménez.

LOGRÓ RETRASO EN LA INVESTIGACIÓN.

Finalmente, se conoció que García Rivasplata, de forma temeraria, manteniendo la conducta ilegal, se apersonó ante el 4to. juzgado de investigación preparatoria (antes con Melina Vargas) a quien le indicó ser el nuevo fiscal del caso, generando con ello perjuicio a la investigación del Ministerio Público y la dilación del proceso en base a una resolución ilegal y declarada nula posteriormente.

Por todo ello, ahora será investigado ante la fiscalía especializada en corrupción de funcionarios.

