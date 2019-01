Uno de los detenidos tendría ingreso al penal de varones

Tras el frustrado asalto ocurrido en una bodega, ubicada en un tramo de la carreta Santa Clara, la fiscal de turno inició las diligencias del caso para determinar la situación legal de los detenidos. Ahí se conoció varios temas que vienen siendo materia de investigación, lo cuales determinarán responsabilidades.

“Chucky” reclama lo suyo

Una vez capturados los sospechosos, el caso fue tomado por la Dra. Karina Miluska Shapiama Torres, fiscal de la 4ta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas. Según las primeras investigaciones, uno de los sujetos contó a la representante del Ministerio Público que no habían encontrado los 20 mil soles, que solo se llevaron dos celulares y varias monedas que estaban en un envase de plástico.

Luego se supo que al día siguiente de sucedió los hechos (el día jueves), alias “chucky” fue a reclamar su parte, el detenido le dijo que no había nada y que no tenía el dinero. Fue entonces que “chucky” amenazó con matar a su cómplice si es que no le daba su parte y se retiró del lugar. Hasta el momento la policía está tras los pasos de este sujeto.

La representante del Ministerio Público, durante las diligencias que realizó el día de ayer, se dirigió junto al personal del Departamento de Investigación Criminal de la PNP hasta las viviendas de los detenidos, a fin de ejecutar el registro domiciliario de cada uno de ellos.

En una casa, la policía encontró uno de los celulares que había sido sustraído durante el frustrado asalto. En la vivienda del otro detenido, los agentes encontraron la réplica del arma de fuego con el cual amenazaron y amedrentaron a su víctima.

FISCAL SOLICITARÁ PRISIÓN PREVENTIVA

Es casi un hecho, que la Dra. Karina Miluska Shapiama Torres estará solicitando ante el poder judicial, el requerimiento de prisión preventiva de 9 meses, en contra de estas dos personas por el presunto delito contra el patrimonio, uso de réplica de arma de fuego en agravio de Josefina Goñas Inga.

Asimismo, se conoció que uno de los detenidos, tendría un ingreso al penal de varones de Iquitos, por estar inmerso en robo de motos y motocarros en la ciudad. (C. Ampuero)