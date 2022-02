Investigación se desprende de los directores de la mencionada Ugel designados durante el periodo 2017 y 2018.

Por depósitos fraudulentos en sus cuentas, cercanos a los 5 millones de soles.

Dra. Rosa Estela Peláez Quipuzco, hizo fuerte acusación contra los denominados “cuellos blancos de Ugel/Nauta”.



Firme e implacable frente a la corrupción. Esa ha sido y sigue siendo la actitud y característica de la fiscal anticorrupción de Loreto Nauta, Dra. Rosa Peláez, a quien sujetos simpatizantes con la corrupción, pretendieron que le quiten la investigación.

La insultaron incluso por altoparlantes, pero no les resultó. Ella siguió firme en su investigación que acaba de concluir por lo que de inmediato elevó el requerimiento acusatorio a fin que la autoridad judicial actúe.

El segundo despacho de la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Loreto – Nauta, formuló el requerimiento acusatorio contra funcionarios y ex funcionarios de la Ugel Loreto – Nauta, en el caso denominado: “los cuellos blancos de la Ugel- Nauta”.

De los hechos materia de investigación, se desprende que los directores de la mencionada Ugel designados durante el periodo 2017 y 2018, responsables del manejo presupuestal de su institución; participaron en la sustracción de los caudales de la Ugel.

Así Félix Bautista Curahua, durante el año 2017 dispuso efectuar la diferencia de la escala de incentivo único de acuerdo solo por los meses de febrero, marzo y abril; para todos los trabajadores administrativos, cuando bien conocía que no existía presupuesto para esos pagos.

Sin embargo, de allí en adelante se ejecutaron depósitos fraudulentos en las cuentas bancarias de determinados trabajadores administrativos y el mismo director se hizo depositar en su cuenta la suma de 37 mil 449.10 soles. Dinero depositado sin ningún sustento legal.

Dichos depósitos fraudulentos continuaron durante el año 2018 en la gestión de Francisco Navarro Carbajal. Los funcionarios y servidores que participaron en la ejecución de los pagos fueron: Juan Arahuanaza Lachi, Ximena Nascimento Alva, Robert Alberto Silvano Tamani, Carlos Vílchez Ramírez, Nelson Silvano Tamani.

Mario Álvarez Rodríguez, Johnny Javier Navarro Celis, y David Sánchez Cabrera, quienes planificaron y ejecutaron la sustracción del dinero de la UGEL NAUTA a través del sistema Informático; para ello deberían asegurarse que contarían con dinero factible de ser apropiado.

Utilizaron presupuestos de las Cuotas Patronales al Instituto Peruano de Seguridad Social y Aporte a las Administradoras de Fondos de Pensiones – AFP; disponiendo de manera fraudulenta dichos recursos y haciendo pasar como pago por planillas de personal y obligaciones sociales.

A fin de aparentar legalidad en los pagos fraudulentos dichos de pósitos una vez entregados y cobrados, el dinero de las cuentas bancarias por sus titulare, imputado David Sánchez Cabrera, conjuntamente con Juan Rafael Arahuanaza Lachi (presupuestario), procedían a borrar del sistema SIAF los registros que sirvieron de base para que se generen los comprobantes de pago y sus depósitos en las cuentas bancarias de los investigados ocultando las transferencias.

Para concretar los actos de apropiación se captó a servidores y funcionarios de la UGEL-Nauta, quienes deberían guardar la reserva del caso, y éstos a su vez, deberían pagar el 20% por cada depósito realizado a su favor para ser repartidos entre los participantes de las operaciones fraudulentas. También captaron a otras personas, ajenas a la institución.

Es por ello que la Fiscal responsable de la investigación, acaba de formular requerimiento acusatorio por los delitos de peculado doloso agravado, omisión de actos funcionales y fraude procesal solicitando pena privativa de la libertad que oscilan entre los 07 y 13 años y 06 meses de prisión efectiva.

Así como al pago de DIAS MULTA e Impedimento para ejercer cargo público o para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público, para los acusados:

-Félix Jesús Bautista Curahua. -Francisco Navarro Carbajal. – Carlos Vílchez Ramírez. – Ximena Nascimento Alva y Johnny Javier Navarro Celis en calidad de autores.

-Juan Rafael Arahuanaza Lachi. – David Sánchez Cabrera. – Hildrich Mariela Zumba Flores. – Ruth Costa Oliva de Rocha. – Tirsa Milca Rivera Charpentier. -Wilner Plaza Pilco. – Martín Pezo Ríos. -Luis Omar Sinacay Vásquez. -Yuri Wenceslao Muñoz Rodríguez. -Wilson del Águila Panaifo. -Donaldo Vela Paredes. -Nelson Silvano Tamani. Carlos Fernando Navarro Vásquez. -Mario Álvarez Rodríguez 20. Lister Pérez Saboya.

-Robert Alberto Silvano Arimuya. -Luis Enrique Cabrera Silvano y – Jordin Braulio Amias; en calidad de cómplices intraneus. -Luis Enrique Arévalo Varas. -Mara Hurganda Arévalo Varas. -Pedro Cabrera Zambrano. -Franco Payahua Lizeth. -Jorge Jeampierre Henrriquez Arévalo. -Roney Pacaya Taricuarima. -María Teresa Pérez Ramírez y Martín Jesús Vásquez Rossero, en calidad de cómplices extraneus.

Fuerte acusación que al final, de seguro, por las pruebas observadas; contará con sentencias demoledoras para los que osaron apropiarse del presupuesto enviado para mejorar la educación en Loreto Nauta.