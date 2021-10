Para sospechosos conocidos como “negro alianza” y “negro sasá”.



El último 07 de octubre venció el plazo de la prisión preventiva de nueve meses que cumplían Elvis Fernando Nicolás Chávez Ríos (25), alías “negro alianza”, y Frank Edwin Rengifo Saavedra (30) “negro sasá”, quienes se encontraban recluidos en el penal de Iquitos -en calidad de investigados- por la presunta comisión del delito de robo agravado con subsecuente muerte, en agravio de Jorge Luis Tello Tananta.

Sin embargo, ante la ausencia del pedido de prolongación (ampliación) de la prisión preventiva para los referidos procesados por parte del fiscal de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, toda vez que el Poder Judicial, conforme a la ley y sus competencias, está impedido para actuar de oficio en los procesos de investigación, se procedió a emitir las resoluciones judiciales de liberación y la orden de comparecencia con restricciones para los mismos.

Cabe precisar que, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas, a cargo de la jueza Erika Evanice Iberico Vega, se mantuvo a la espera -hasta la medianoche del 07 de octubre- del ingreso del requerimiento de prolongación de prisión preventiva; sin embargo, por razones que se desconocen éste no llegó a ser presentado por Ministerio Público ante el Poder Judicial.

Por lo tanto, el proceso seguido contra ambos sospechosos continuará, pero no bajo prisión preventiva, sino en libertad y con cumplimiento de la medida de comparecencia con restricciones.

La Corte Superior de Justicia de Loreto prosigue con su labor de informar verazmente sobre los procesos de interés público, a fin de fortalecer la credibilidad de la ciudadanía en el sistema de justicia, y para que no existan dudas de que las decisiones de los jueces se realizan con estricto apego a la ley.

Al mismo tiempo, es propósito aclarar a la comunidad sobre las funciones que cumple el Poder Judicial, evitando que se genere confusión respecto a las funciones que cumplen las demás instituciones vinculadas al sistema de justicia, como es el caso del Ministerio Público, las cuales -en su calidad de entidades públicas-, están llamadas a transparentar sus decisiones y actuaciones sobre procesos emblemáticos que preocupan a la población.

CSJ Loreto