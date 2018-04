Solicitud sorprendió a la jueza del 1er. Juzgado de Investigación Preparatoria Dra. Betty Palomino.

Procurador Anticorrupción no está de acuerdo con el pedido del fiscal.

El pedido no solo sorprendió a la Dra. Betty Palomino, sino que también al abogado defensor de Werner Guevara. El resto de abogados, por supuesto que se mostraron satisfechos con el “incomprensible” pedido del fiscal anticorrupción Paul Peralta, respecto al sobreseimiento contra varios de los presuntos actores del delito de peculado doloso en el mencionado caso emblemático.

De inicio (8 am.) llamó la atención el ingreso del fiscal anticorrupción, quien se sentó sin muchos documentos en su mano. Las voluminosas carpetas fiscales “brillaban por su ausencia”. Éstas llegaron a las 8 y 47 minutos, hecho en el que lógicamente reparó la jueza Betty Palomino.

En 20 minutos el fiscal Peralta Chota, ya había “sustentado” el pedido de sobreseimiento por el presunto delito de peculado doloso, para varios de los imputados. Sin mirar ni una sola carpeta fiscal, sin individualizar las imputaciones para cada uno de los 9 investigados. Sin razonar las motivaciones del pedido y explicar en qué se había basado. Lo único que expresó fue respecto a un informe de Sunass.

“No se ha cambiado la posición del ministerio público. Por peculado doloso no habíamos formulado acusación, estaba como calificación alternativa. La acusación obra por el delito de colusión agravada por lo que la fiscalía sigue pidiendo 12 años de pena privativa de la libertad. Esa posición sigue manteniéndose. El resto son maniobras de la defensa para que se continúe dilatando en el tiempo”, declaró el doctor Peralta Chota.

¿Pero acá no ha sido la defensa, sino prácticamente la jueza de investigación en cuanto a que usted no habría sustentado bien el pedido de sobreseimiento?

-Es el criterio de ella.

¿Usted no consideró el informe de Sunass?

-No. Lo que pasa es que, en cuanto al tema de peculado, son dos delitos por los cuales se formaliza investigación preparatoria colusión y peculado (sic). Como ministerio público consideramos que el delito que corresponde formular acusación, como así se ha hecho, es por el delito de colusión, es por el cual nos estamos manteniendo hasta ahora.

Son delitos incompatibles colusión y peculado, consideramos presuntos actos de concertación que deben determinarse. Ahora con las observaciones planteadas tenemos que subsanarlas dado que el poder judicial tiene una postura y a efectos que este proceso no se dilate, tenemos que adecuar las observaciones que ha señalado la jueza.

Por su parte, el abogado de Werner Guevara, Makin Rojas Montoya, expresó:

“El requerimiento de sobreseimiento tiene que ser claro y se ha observado el incumplimiento de esos requisitos, no ha habido una debida motivación y lo que ha pasado aquí es que el fiscal está dejando de lado hechos el cual él cataloga como hechos de relevancia penal, pero que ha demostrado a lo largo del proceso que no es así porque estos hechos que están[U1] investidos de licitudes no tienen relevancia penal. Es un tema formal que debe ser subsanado”, opinó el abogado.

Finalmente, la jueza Betty Palomino, marcó nueva fecha de audiencia para el 18 de mayo a las 8 de la mañana, a fin que el fiscal levante las observaciones hechas en su pedido de sobreseimiento del denominado delito alterno (peculado doloso) al delito de colusión agravada, que es por el que viene luchando desde hace años el ministerio público.