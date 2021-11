Publicidad

Una trabajadora lo denunció ante la fiscalía que despacha la Dra. María Vegas Pérez.

Luis Reátegui Dávila, vendría hostigando laboralmente a Sandra Chumpitaz, desde el año 2016.



María Vegas, fiscal del segundo despacho fiscal encargado de atender casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar; decidió abrir investigación preliminar por el plazo de 120 días a Luis Reátegui Dávila, jefe de gestión pedagógica de la dirección regional de educación de Loreto.

Dispuso el inicio de diligencias en sede fiscal a través de la carpeta: 2506018900-2021-2700-0. Donde está plasmada la denuncia interpuesta por Sandra Chumpitaz Santillán, por los presuntos hechos de maltrato psicológico y hostigamiento constante por parte de su jefe directo superior Luis Reátegui Dávila.

Sandra Chumpitaz, se desempeña como directora del centro de recursos para la educación básica especial de la Drel- Crebe. Siendo que Luis Reátegui, ostenta el cargo de director de gestión pedagógica. Su jefe desde el año 2016.

La denunciante asegura ante la fiscalía que ha venido sufriendo maltrato psicológico mediante actos de humillación y hostigamiento laboral. Que éstos se han suscitado en varias oportunidades, cuyo director ha venido vejando su dignidad como persona y profesional.

“Él siempre ha mostrado una actitud prepotente hacia mi persona, minimizando el cargo y la labor que desempeñó, realizando actos hostiles por motivos insignificantes. Él tiene por regla el realizar celebraciones de cumpleaños todos los meses, con reuniones que se extienden hasta horas de la madrugada.

Llegando a decir que él (Reátegui) es quien evalúa quiénes van a las reuniones para considerar la renovación laboral. En enero de 2020 indicó que su contrato sería solo hasta fines de enero, diciendo que la alta dirección había tomado la decisión. Pero cuando ella fue a conversar con la directora, ella le dijo que no estaba enterada de ello y que le seguiría ratificando su confianza” puntualiza la denunciante.

Agrega que cuando el director pedagógico no pudo despedirla, la cambió de oficina donde se contaminó con covid- moderado por el hacinamiento. Era marzo de 2021. Igual narra que el 22 de junio 2021, sus hijos enfermaron de covid, por lo que solicitó licencia. No se la dio.

El 13 de agosto de 2021 habría sido el detonante en los estudios de Canal 33, cuando Sandra se encontraba con especialistas del Crebe, la directora de Ugel Maynas, Sandra Huamán López y niños que asistían al programa por ser el Día Internacional del Niño.

El denunciado al notar la presencia de John Bosantes Arévalo, gritó a la denunciada diciéndole que lo había sacado de quicio. Pues había llevado a ese traidor. Luego de ello habría seguido con más memorándums para desvalorizar su trabajo. Según Chumpitaz.

Ahora la fiscal está pidiendo medidas de protección para la denunciante. Además, citando a los involucrados para declarar el 10 y 11 de noviembre desde las 9 de la mañana. De no ir Luis Reátegui, el 12 de noviembre a las 2 y 30 pm. sería llevado de manera compulsiva, con policía de por medio. Y un peritaje psicológico para ambos, programado para el 11 de febrero 2022 a las 5 pm.