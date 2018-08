Hace 12 años aproximadamente en una de las tantas reuniones informativas y reflexivas de Inagruv (Ong de atención a grupos vulnerables), se lamentaba la postura del Estado respecto a no financiar como debería ser las acciones de prevención y atención a casos de violencia familiar y en especial atención a las mujeres violentadas por sus parejas.

Las Demunas, los Centros Emergencia Mujer, poco o casi nada podían hacer con presupuestos insignificantes frente a tamaño problema social y de salud pública. Actualmente esa realidad no ha cambiado mucho, digamos, que hay algunos avances, como por lo menos espacios de atención mejor implementados. Pero los presupuestos asignados siguen siendo, mezquinos.

Los responsables de este tipo de dependencias hacen lo que pueden y mucho más asumiendo hasta como un compromiso personal, de convicción con este grave tema social. Es por eso que no podemos dejar de felicitar al Estado en la figura del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF, por la autorización de la transferencia de 59 millones 295,634 soles a favor de diversos pliegos del Gobierno Nacional, así como de distintos gobiernos regionales, para financiar acciones de prevención y atención de casos contra la violencia hacia la mujer.

Según el Decreto Supremo N° 192-2018-EF, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, la transferencia se aprueba a pedido de la “Comisión de Emergencia encargada de proponer acciones para la protección, prevención y atención de casos de violencia contra la mujer”.

Es un paso importante dado gracias a miles de mujeres que sacando fuerzas y aun con miedo, decidieron denunciar las agresiones sufridas. Sin esas miles de denuncias no se hubiera podido sacar al conocimiento público el horror sufrido por mujeres jóvenes, adultas y hasta adultas mayores. Lamentablemente han tenido que suceder muchas muertes (feminicidios) y sufrir humillaciones por la incomprensión de una sociedad “machista”, en un buen número de habitantes.

Si bien no todo es dinero, este presupuesto dado por el MEF permitirá mejoras en la atención de casos de violencia, por las entidades que recibirán los recursos y son el Ministerio de Salud, el Poder Judicial, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Fiscalía de la Nación, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

También se destinará fondos para el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, así como para 18 gobiernos regionales. Se financiará la implementación de centros de salud mental comunitarios, la ampliación de módulos de atención al maltrato infantil y la capacitación al personal.

Además del mejoramiento de las comisarías PNP para la implementación de los Centros de Emergencia Mujer, la elaboración de Mapas de Delito sobre violencia de género y el fortalecimiento del Escuadrón Policial para la protección de la violencia contra la mujer, entre otras acciones. Un gran paso.