Por incumplimiento de compromiso de alcaldes

El funcionamiento de las filiales de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), al interior de la región están en riesgo de funcionamiento, debido al incumplimiento de compromisos de algunos alcaldes y autoridades regionales, para implementar las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), en sus instalaciones, tales como mejor infraestructura, laboratorios, áreas de esparcimiento, etc. Hasta el 31 de octubre de 2018, deberían presentar avances, sin embargo, hasta la fecha poco o nada vienen haciendo por la permanencia de la educación superior en sus provincias y distritos. Así lo evidencia un reciente documento enviado por el rector Heiter Valderrama a las autoridades ediles comprometidas, donde les muestra su seria preocupación.

En el documento en mención, la autoridad universitaria informa que los días sábados 25 y domingo 26 de agosto realizaron una visita inopinada a la ciudad de Requena, observándose que el local de la filial donde se desarrollan las carreras profesionales de Administración y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios (FACEN), no presenta avance alguno respecto a la implementación de las Condiciones Básicas de Calidad exigidas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), para el proceso de licenciamiento de la UNAP.

Cabe recordar, en sesión extraordinaria de Asamblea Universitaria, de fecha 24 de julio de 2018, en el que participaron autoridades de cada una de las filiales de la UNAP, así como autoridades regionales, se tomaron los siguientes acuerdos: Aprobar la declaración de las filiales de la UNAP ante la SUNEDU, para el proceso de licenciamiento institucional, las cuales funcionan en las siguientes provincias: Contamana (provincia de Ucayali), Requena (provincia de Requena), San Lorenzo (provincia del Datem del Marañón), y Yurimaguas (provincia de Alto Amazonas).

También aprobar las obligaciones adquiridas en los convenios suscritos entre los alcaldes de las provincias en mención, la gerencia del Gobierno Regional de Loreto y la UNAP, con la finalidad de implementar las CBC en cada una de las filiales, cuya fecha límite es el 31 de octubre del presente año 2018.

Se estableció también que, en caso de incumplimiento de los compromisos pactados en función al cronograma, entre las autoridades locales y regionales con la UNAP, que tenga como consecuencia que alguna de las filiales no cumpla con las CBC hasta el 31 de octubre del presente año, se solicitará el desistimiento de la misma de acuerdo a la Asamblea Universitaria (Resolución de AU Nº 007-2018-AU-UNAP de fecha 25 de julio de 2018).

Situación similar estaría pasando en otras filiales de la UNAP. El desistimiento del funcionamiento de la filial de Requena con las carreras profesionales de Administración y Contabilidad de FACEN-UNAP, para el proceso de licenciamiento institucional, exime a la UNAP de cualquier responsabilidad.

Desde la entrada en vigencia de la Ley Universitaria 30220, la SUNEDU viene diseñando e implementando mecanismos para lograr la educación superior de calidad que los estudiantes peruanos merecen. Dentro de estos mecanismos encontramos el Licenciamiento Institucional, que garantiza la calidad de los servicios brindados por las universidades a través del cumplimiento de condiciones básicas. El artículo 28 de la Ley N°30220, menciona que las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) que establezca la SUNEDU están referidas como mínimo a los siguientes aspectos: 1) La existencia de objetivos académicos. 2) Previsión económica y financiera de la universidad. 3) Infraestructura y equipamiento adecuados. 4) Líneas de investigación a ser desarrolladas. 5) Disponibilidad de personal. 6) Servicios educacionales complementarios básicos. 7) Existencia de mecanismos de mediación e inserción laboral; y 8) Transparencia de universidades. Y 55 indicadores relacionados a ocho condiciones básicas de calidad mencionadas.

Las facultades que tiene la UNAP en la sede Iquitos, están a un 95% de cumplir con las CBC. Pero las filiales al interior de la región funcionan gracias a un convenio tripartito con los gobiernos locales y regionales. Existía la duda de la Asamblea Universitaria del cumplimiento al 100% de las CBC en las filiales en el tiempo establecido (diciembre de 2018), es por ello que habían decidido que no entren al proceso de licenciamiento porque ponía en riesgo todo lo avanzado; ello ocasionó un malestar en las provincias que terminó con marchas y protestas.

Luego de un intenso debate realizado el martes 24 de julio de 2018, en Asamblea Universitaria, al final, por mayoría, se aprobó incluirlas en el proceso, previo compromiso de las autoridades locales y regionales para apoyar en el cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad que exige la SUNEDU. Sin embargo, todo lo avanzado está en riesgo, esta vez por el incumplimiento de las autoridades ediles y regionales.