Fideicomiso también servirá para sacar obras a través de OPIPP

El Organismo Público Infraestructura para la Productividad, que nació para que salga la nefasta obra del alcantarillado.

Luego agarró proyectos de electrificación.

Cuando -se supone- OPIPP iba camino a su “tumba” por lo mal que resultó la obra del alcantarillado, puesto que de haber pasado por el organismo de contrataciones del Estado se habría filtrado mucho más las exigencias; resulta que OPIPP está “vivita y coleando”, proyectando sacar varias obras a través de ese sistema.

Un tema que ya se venía comentando hace tiempo en la presente gestión regional, pero que luego se ha podido confirmar a través de declaraciones del gerente general de esa institución regional, Danilo Tello.

¿Es verdad que saldrían varias obras a través de OPIPP?

-Así es. Lo que pasa es que hay un paquete grande de obras para que infraestructura y OPIPP saquen y así no nos venzan los tiempos, los plazos. OPIPP no puede desaparecer porque hay varios temas de arbitrajes. Es un procedimiento que no es de la noche a la mañana.

¿Nació para el alcantarillado y luego electrificación, modificarán la norma?

-No. Es para todo tipo de infraestructura, ahí están los Pafes (electrificación).

De otro lado, el gerente también se pronunció sobre la crisis del sector salud antes de reunirse con los médicos de Loreto y de Lima.

“El gobernador está reestructurando. Está invitando a varios profesionales y algunos no desean asumir porque hay muchos conflictos internos para poder primero ordenar la casa”, refirió.

¿Algunos dirán para qué acepto si después no me van a pagar?

-No. Sí se les está pagando, la mayoría que está en huelga prácticamente están al día en sus pagos. Lo que se debe es a locadores y ya no a todos. El manejo administrativo también se verá. Se están haciendo gestiones para mejorar el sector.

Finalmente ¿Pagarán a los trabajadores de las rasantes?

-Hubo un problema con el Banco de la Nación, el dinero sale “a cuenta gotas” y eso no puede ser. Existe una conmoción social por la falta de pago y con razón, todos trabajamos para sostenernos en la vida.

Ellos están pasando momentos difíciles, apremiantes y nosotros estamos trabajando para cuanto antes, lograr sus cancelaciones. Desde el pasado viernes se ha empezado a girar, esperamos no haya problemas en el trámite administrativo interbancario.