No todos los integrantes de las fuerzas armadas, pero sí pareciera que los que asistieron a la reunión con el prefecto de Loreto.

La convocatoria fue para buscar salidas al problema de la presencia de movimientos armados colombianos en el Putumayo.

Capitán de Navío mencionó qué si no había una denuncia formal, no había modo de actuar.



¿Cómo una población marcada y amenazada de muerte va a colocar una denuncia formal? Es solo un asunto de sentido común saber que apenas pongan una queja ante la policía o el ejército, los quejosos son marcados para desaparecer de su terruño. Así lo ha denunciado de manera anónima, más de una persona. Hasta el mismo subprefecto del Putumayo.

La reunión se desarrolló en los ambientes de la prefectura. Asistió el general del EP Oswaldo Calle y dos oficiales más de esa institución. Un Capitán de Navío, representante de la Marina y el Comandante González, representante del general de la policía.

Estuvieron el prefecto Lucio Güibin, el Defensor del Pueblo Abel Chiroque, el consejero Josué Iracude, el subprefecto del Putumayo Herman Mendoza, el subprefecto de Alto Nanay. Luego llegó el subprefecto de Maynas. Y casi al cerrar la reunión el representante del gobierno regional.

Desde el inicio la reunión estuvo tensa. Esto debido a que el subprefecto del Putumayo, Mendoza, dijo sentirse indignado por la carta que habían firmado las autoridades del Estrecho, mencionando que nada pasaba en esa provincia, que no había ninguna denuncia.

“Dicen que no pasa nada en el Putumayo y ese cuento no lo vamos a aceptar” habló el maestro jubilado. Bastó que dijera eso para que el Defensor del Pueblo le pidiera que se expresara de manera alturada, ya que los adjetivos podrían generar confrontación.

El general del ejército le dijo: “Acá hemos venido con predisposición, pero si usted va a hablar con esos adjetivos no lo voy a aceptar y con el permiso del prefecto me voy a tener que retirar” habló Calle.

El subprefecto respondió que no le estaba faltando y que estaba hablando con la verdad de lo que pasaba allá. “Yo he sido profesor y conozco la cruda realidad. Hay grupos armados que retienen, que hacen disparos etc. Son muchos grupos y siguen apareciendo más.

Las bases militares se han retirado, no hay. No se tenían que haber movido esas bases, la población las pide a gritos. Los armados hacen la guerra en Colombia y descansan en el Perú porque no hay bases militares.

Hay apus Secoyas que dan su versión y es cierta. Y ahora 4 autoridades de la zona quieren condenar al pueblo a seguir con los mismos problemas (al decir que no pasaba nada). Esos movimientos armados sí existen.

Ahora mismo una comisión de profesores fue maltratada. Hay mucho temor en denunciar porque les dicen: “ya marcaste calavera, ya fuiste. Por eso hay que oír, ver y callar. Es una población atemorizada.

“¿En qué momento desconocen las autoridades? Ellos (los que firmaron la carta) dicen que no se han reportado denuncias, hay que saber interpretar” le dijo el general al maestro subprefecto del Putumayo.

Mientras que el prefecto agregó que era por miedo, por temor, pero que sí en el fondo conocen esas actividades. “El tema es cómo mejorar esa situación. La población exige soluciones, pasa algo mañana más tarde ¿qué hacemos sobre eso? Quiero que intervengan” habló Lucio.

El consejero Josué Iracude, contó que en el año 2019 los militares hicieron un operativo en la chalupa del centro de salud y que luego los armados les dieron 72 horas para que se retiren culpandonos de que trabajaban con la institución castrense. “Eso da una idea de la falta de logística que existe de parte de los responsables de la seguridad en la frontera. Además, pienso que, si se desea erradicar el cultivo de la coca, tienen que darles alternativas de desarrollo sostenible a los moradores, acá se debe involucrar la alta dirección” sugirió.

HABLA EL CAPITÁN DE NAVÍO.

Quien dio a entender que prácticamente las fuerzas armadas, los responsables de cuidar la frontera del Perú, estaban con las manos atadas porque no tenían denuncias directas para actuar. Siendo que más adelante, agregó que lo que realmente faltaba es que se gestione mayor presupuesto ante el Ministerio de Defensa y éste ante el MEF para la zona del Putumayo.

¿Y no ha sido declarado en emergencia el Putumayo? ¿No les dan mayor presupuesto en ese marco decretado por el gobierno? Según los subprefectos un soldado gana mil soles por estar en la zona ¿cuánto gana un oficial? ¿Y cuánto les dan de presupuesto para operativos y otras acciones? ¿En qué los gastan si es que no tienen logística para actuar prontamente?

“La situación del Putumayo ya la conocemos, lo que necesitamos es articular. Las fuerzas armadas y la policía no pueden intervenir si no existe una denuncia, se necesita de una denuncia. Por ejemplo, si ahora me voy y una persona me abre líos, no me pueden preguntar porque no hay nada escrito. En el procedimiento tiene que existir una denuncia. Así haya pegado o no (ejemplo), no me pueden hacer nada, entonces hay que seguir el procedimiento.

¿Qué podemos hacer en esta reunión? Sacar un procedimiento, la denuncia. Pero si no hay una denuncia no hay como empezar a hacer las cosas, eso está claro, hay que entendernos, sino seguiremos echando la culpa a otros y no llegaremos a nada.

En el otro punto. No concuerdo en lo que dice respecto a evacuar a las personas. ¿O sea, mañana piden otros y vamos a regalar la frontera? No. Tenemos que llevar el Estado allá y “mostrar los dientes” a las personas que están cometiendo esas atrocidades. No podemos pensar en sacar a esa población de allá. La recomendación es al revés, llevar al Estado” habló el capitán.

(En ese aspecto el general del ejército tuvo otra posición, le dijo al Defensor del Pueblo, que sí era posible y que únicamente tenían que solicitar 18 horas de vuelo y que se harían 4 viajes para evacuar a los que piden salir. Que la solicitud iba al ministerio de defensa y éste autorizaba al Comando de Operaciones de Loreto las horas de vuelo).

Siguió el capitán de navío en cuanto al punto que salieron a patrullar en la chalupa del centro de salud. “¿Y esa entidad informó sobre el hecho ocurrido?” preguntó y el consejero le dijo que sí. “Debió hacerlo porque si alguien me pide a mí utilizar mi pistola, yo no lo dejaría” comparó. “Pero esa es la realidad de allá, porque no cuentan con logística’’ agregó el consejero.

“La población del alto y bajo Putumayo está olvidada por el Estado, hay que ver, trabajar a corto, mediano y largo plazo. Traer desarrollo a una región, el río es la vía de comunicación. En enero se utilizaron 42 días para abastecer, pasar por Tres Fronteras, la boca del Putumayo por aguas brasileñas y surcar hasta Gueppi.

¿Es dable esa situación viviendo en esta época? No es dable. Hay el proyecto para unir Mazán con el Estrecho. Se imaginan la cantidad de desarrollo que traería esa carretera ¿por qué no apuntan a eso las autoridades regionales? Hacer viable ese tipo de proyectos. El ejército lo que hizo fue cumplir la disposición del más alto nivel en cuanto al retiro de los puestos de vigilancia de frontera.

En ese entonces la gente no quería servir, eran captados por las firmas, narcotráfico etc. En cuanto a la propina de los soldados ojalá que se concrete lo que ha dicho el presidente respecto a un aumento” habló Calle.

(Según los subprefectos ahora los soldados que están en zona de emergencia del Putumayo, cobran mil soles).

El prefecto retomó el liderazgo indicando que esperaba sus aportes respecto a qué hacer a partir de ahora. “Esa es la preocupación, quiero que me den sus aportes” puntualizó Güibin.

Expresaron que deberían solicitar mayor presupuesto al ministerio de defensa y al ministerio del interior. Que luego se eleva ante el ministerio de economía el pedido de más plata para su accionar en el Putumayo y en Alto Nanay.

¿O sea, los civiles entrometiéndose en la labor castrense? Cuando ellos son autónomos y conocen su operatividad más que cualquier prefecto, subprefecto, defensor etc. ¿Una lavada de manos porque no saben cómo resolver el problema fronterizo que se viene agigantando?

Dicen que tienen un plan de 261 millones para tratar el tema, pero que ellos no pueden ir a solicitar ante las supremas autoridades que decidan la salida de plata. ¿El subprefecto y el prefecto van a sustentar el tremendo problema ante el ministerio de defensa y el MEF? ¿O sea, la declaratoria de emergencia en el Putumayo es letra muerta, no les han incrementado el presupuesto?

Lo bueno de la reunión fue que el Defensor pidió que hagan acciones cívicas y que hagan los vuelos para evacuar a los más amenazados. Y el comentario del general del ejército, en cuanto a que él ya venía trabajando para impulsar 5 puestos de vigilancia de frontera en el Putumayo.

Quizá por todas estas cosas narradas es que a muchos no les gusta que la prensa las conozca de cerca y las transmita a la población. Por si acaso, la época del ocultismo que reinaba en la era del fujimorismo, ya concluyó en el año 2000.

(Luz Marina Herrera Lama).