FEMA encontró basura en el pool de maquinaria de Punchana

Autoridades encontraron cerca de 24 toneladas de residuos sólidos

En mérito a una denuncia referida al acopio de residuos sólidos en el Pool de Maquinarias de la Municipalidad Distrital de Punchana, personal fiscal y administrativo de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, acompañado de funcionarios de otras instituciones competentes, llegó hasta el lugar para verificar in situ tales hechos.

El fiscal a cargo recibió información de los funcionarios de la Gerencia de Saneamiento y Salud Ambiental de Punchana, que esta basura fue recogida de los colegios y zonas céntricas de Punchana; además, que se encuentra en dicho lugar porque no tienen dónde llevarla.

Miembros de Gerencia de Saneamiento y Salud Ambiental de Maynas y OEFA, manifestaron que se encontró aproximadamente 24 toneladas de residuos sólidos sin compactar (120mt cúbicos), ubicada en la losa deportiva de esta zona municipal, la misma que no es un lugar autorizado para su acumulación.

El fiscal, Abg. Alberto Yusen Caraza Atoche, exhortó a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Punchana el recojo inmediato y posterior disposición final en el relleno sanitario de la ciudad de Iquitos, sin perjuicio de las investigaciones penales por el delito de contaminación ambiental.

Funcionarios del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA, Gerencia de Saneamineto y Salud Ambiental de la Municipalidad de Maynas, Dirección Regional de Salud de Loreto, Departamento de Medio Ambiente de la PNP, están realizando sus observaciones de acuerdo a su competencia.

(C. Ampuero)