*Señaló la dirigente nacional de la federación de trabajadores administrativos del sector educación.

Elizabeth Pérez Zúñiga, estuvo en Iquitos para participar en un importante evento desarrollado en los ambientes del Sub Cafae Educación, sobre la no violencia contra la mujer y el acoso sexual a trabajadoras. También se pronunció sobre el tema de la negociación colectiva del sector.

“El evento está dirigido para todos y todas las dirigentes del sector en Loreto, provincias y distritos. Un evento fructífero que ha llegado a todos ellos y esperamos que hagan el efecto multiplicador. Hoy todas las mujeres debemos conocer nuestros derechos y ponerlos en práctica, tanto en nuestros centros laborales, en las calles. El acoso es latente en todo el país y el mundo.

Se ha logrado el nombramiento de trabajadores administrativos de unos 13 mil a nivel nacional. Y esto es un logro muy importante en el marco de la última lucha porque hay muchos directores que acosaban a las trabajadoras contratadas. “Te doy y a cambio tú que me das”, era la práctica. Entonces todo eso se expuso al premier en el marco de la negociación colectiva.

Nosotros no podemos estar expuestas por años a través de contratos, felizmente se han logrado miles de nombramientos. Las trabajadoras ya no podrán estar expuestas y aceptando algunas situaciones irregulares solo porque el director se lo pidió”, declaró la dirigente nacional.

Finalmente, recordó que también a través de la última lucha ganaron un bono para los trabajadores administrativos del sector educación 276. “Es un logro significativo ya que los trabajadores administrativos de educación son los peores pagados entre todos los sectores”, concluyó.