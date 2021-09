Y exigen que se programe el debate político intercultural

Todo está listo para que se lleve a cabo la hoja de ruta que están exigiendo las relaciones que se encuentran por el circuito petrolero.



Según el documento qué pudo acceder el diario “La región”, las federaciones vienen solicitando, la aprobación de paquete de proyectos para circuito petrolero a través de de un decreto de urgencia. Impulso a la aprobación del Decreto de Urgencia de Fideicomiso Indígena para financiamiento del Plan de Cierre de Brechas. Creación de un Fondo de Adelanto Social para el circuito petrolero Creación de una Comisión de la Verdad y Justicia sobre la influencia e impacto de 50 años de Industria Petrolera. Garantías de Rentabilidad Social de la producción Petrolera en Loreto y derecho al beneficio de las comunidades. Democratización de los Programas productivos y Especiales de Desarrollo Integral existentes en Loreto e Impulso a la aprobación de Ley Modificación de la ley de distribución de Canon Petrolero (24300).

Todas estas medidas tienen un objetivo concreto. La Emisión un Decreto de Urgencia para la aprobación de proyectos de circuito petrolero a partir de a revisión y aprobación por parte de los sectores de aquellos estudios definitivos que actualmente se encuentran aún en evaluación. Apoyo a una ley que apruebe la elaboración de un mecanismo de financiamiento público que cree un presupuesto intangible para la implementación del Plan de Cierre de Brechas ejecutado mediante un proyecto especial o autoridad autónoma. Creación de un Fondo de Adelanto Social como el que ya existe actualmente para beneficios de localidades mineras destinado a la elaboración de expedientes técnicos de proyectos de inversión en el circuito petrolero. Creación de una comisión para esclarecer el impacto social ambiental económico y cultural de los 50 años de industrias extractivas en la región. Creación de una comisión técnica para concertar y viabilizar con Petroperú /Perupetro la rentabilidad social de la producción petrolera mediante la renegociación de las condiciones actuales derecho al beneficio de las comunidades. Ampliación y homologación para los lotes en actividad del porcentaje del 2,5% x barril fiscalizado en boca de pozo (Lote N° 8 192 Lote Nº 95 y Lote Nº 67). Garantizar la implementación de programas de seguridad alimentaria en beneficios de las comunidades indígena desde las unidades formuladoras de los organismos responsables de Proyectos Especiales de Desarrollo (PEDICP y PEDAMAAL) y Foncodes mediante el nombramiento de profesionales de plataforma indígenas al frente de los mismos. Homologación de la actual ley de distribución de canon petrolero con las de canon gasífero y canon minero para Garantizar que por lo menos 10% se destine a las comunidades donde se realizan las actividades petroleras.

Por su parte José Fachín, asesor principal del circuito petrolero, sostuvo que la hoja de ruta es a solicitud del presidente de la república, Pedro del Castillo Terrones, para que pueda entender la problemática sobre la base de ciertos derechos que se pueda implementar a corto, mediano o a largo plazo.

“Las federaciones están exigiendo un debate político intercultural del futuro del petróleo acá en Loreto. Desde más de 15 días nuestra gente se encuentra desplazada en el lote 95 y posteriormente esta semana estarán desplazándose a la estación 5. En esos dos puntos se van a concentrar las federaciones, a partir de eso se va a trabajar en estas fechas, depende como programe en estos días el gobierno para discutir la agenda y resolver la problemática. Entendemos que la hoja de ruta nos va a llevar a la construcción de la pacificación social, que es el objetivo principal en el país y principalmente Loreto”, precisó Fachín.

El asesor de este circuito petrolero también se pronunció contra el premier de la república, Guido Bellido, de quien dijo que está bastante confundido y que no entiende la problemática de la actividad petrolera. “Sí bien es cierto se estaba conversando con algunas federaciones sobre derechos básicos y algunos proyectos que los municipios ponen en consideración para que se invierten en las comunidades, nosotros estamos discutiendo los temas de fondo, que si es que va a continuar la actividad petrolera con esta misma regla, es decir la leyes de los 70, sí vamos a mejorar la deuda social ambiental que ha generado en 50 años la actividad petrolera y cómo va a garantizar los derechos a partir de ahora en adelante y cómo esto se enfoca dentro de la teoría de la nueva rentabilidad social, queremos entender en el tema petrolero y eso para nosotros se traduce en garantías a los derechos, pero también se traduce en resolver la deuda de los 50 años de impunidad y de impacto que ha generado la actividad petrolera. Frente a eso requerimos un debate con el gobierno y eso creo que no se estaba dando por una y otras razones. Entendemos la inestabilidad que se ha generado, la recomposición de los ministerios, pero también hay una mala información de la propia gente del gobierno hacia el movimiento indígena, hacia la plataforma, hacia los líderes. Están actuando en la misma situación que han actuado los gobiernos tradicionales que ellos sucedieron, queremos que este gobierno entienda que esta agenda le va ayudar a resolver y le va ayudar construir la pacificación social. Nosotros lo que estamos haciendo es ayudar al estado. Este es el mecanismo de resolver la problemática de forma y de fondo de la actividad petrolera. Estamos contribuyendo a resolver el problema de nuestro país y de nuestra región”, señaló.

También se refirió a la empresa Pluspetrol, “hay un cuestionamiento Pluspetrol, porque Pluspetrol con el lote 8 y el 192 se ha consolidado cómo la primera empresa energética en el país y Pluspetrol tal como ha dejado el lote 192 y ahorita el lote 8 nos preocupa bastante. Ya hemos puesto una agenda del lote 8 con las federaciones, se ha consensuado con seis federaciones, para plantear al estado y exigir que se dé simplemente una mesa específica para el lote 8. Ahí tenemos 3 comunidades que están en paralización y que tienen una demanda frente a la empresa petrolera. El problema aquí es grave, en el sentido que Pluspetrol Norte, ha solicitado en reiteradas oportunidades, ha enviado carta al estado, pero el estado a través de Perupetro nunca ha respondido. Indica Pluspetrol que ha perdido más de 500 millones de dólares y ya le era insostenible. Pero al no tener respuesta de Perupetro, tenían que actuar porque la ley de sociedades también le permite, que ante este tipo de eventualidades, podría declararse en liquidación o quiebra, pero ellos ahorita se están declarando en liquidación unilateral, que la ley les permite. Esto ha generado consecuencias. Frente a esto muchas comunidades, ahorita están paralizadas, han decidido tomar el lote 8, porque la vida en esa zona es recontra caótico. El precio de la gasolina está entre los 22 y 25 soles y es una vergüenza total que se dé esto en la misma zona petrolera y las consecuencias que ha generado como el agua envenenada y la falta de derechos básicos que no tienen. Ellos están solicitando en esta mesa de diálogo, que se converse entre Perupetro y la empresa, para que vean los mecanismos como puedan resolver esta problemática. Es decir, quién asume los pasivos que ha generado esta actividad. Porque ahí teníamos dos empresas operadoras, desde el año 70 hasta el 96 estaba Petroperú, que han dejado exageradamente una contaminación total y después del 96 hasta la fecha está Pluspetrol Norte. Ellos están en liquidación pero el contrato vence el 2024. Así como está, queda en una incertidumbre total el lote petrolero. Finalmente las que pierden son las comunidades porque jamás se ha resuelto nada”, finalizó.

Las federaciones hacen un llamado para que se implemente esa mesa de diálogo, están solicitando esa hoja de ruta al presidente a la república para que se discuta los temas del lote 8 y puedan entregar a la otra empresa responsable que respete con nuevos estándares y con garantías y que se enmarque en la nueva rentabilidad social. Por eso señalan ellos, que es importante el debate político con Pedro Castillo y con todo su equipo.

Ayer se tenía previsto la llegada de los representantes de los Pluspetrol Norte liquidadora, para realizar las primeras conversaciones con las comunidades que están en la zona del conflicto y del paro. Esperan que con dicho diálogo tengan un resultado y haya un inicio de diálogo para el lote 8 con todas las federaciones. (C. Ampuero)