Anuncio fue dado conoces a través de un comunicado



A través de un comunicado a todos los miembros de la Federación de Comunidades Nativas del Curaray y de todo el departamento de Loreto que el día 18 de este mes se cumplió el plazo de 30 días otorgado al Estado para atender las demandas inmediatas de las poblaciones de la cuenca del río Curaray (Napo).

El documento señala que al día de hoy no se ha cumplido ninguno de los acuerdos alcanzados con las distintas instituciones públicas motivo por el que se ha considerado necesario convocar de urgencia a la Asamblea de la federación para tomar decisiones concluyentes el día 19 de marzo (hoy)

“Lamentamos que después de 120 días de lucha pacífica pero inflexible de los pueblos indígenas en el río Curaray, el Estado no haya aprendido nada. El gesto de buena fe y entendimiento realizado por las comunidades concediendo una tregua no le ha servido para nada más a este

gobierno que para ganar tiempo y perder credibilidad, como lo hicieron los anteriores”, señalaba la nota.

Desde el pasado 14 de marzo la Federación de Comunidades Nativas del Curaray se ha declarado en movilización permanente a la espera de que la voluntad de la Asamblea muestre el camino que deben seguir, cualquiera que sea, para que emprendas sin miedo y sin descanso. (C. Ampuero)