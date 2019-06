Familias denuncian maltrato de la policía durante desalojo

Hecho ocurrido en caserío Cabo López en el distrito de Belén

Un grupo de posesionarios que ocuparon un terreno en la zona del caserío Cabo López, manifestaron que fueron agredidos por personal policial durante un desalojo.

Los vecinos indicaron, además, que menores de edad destruyeron sus pequeñas casas precarias utilizando palos y machetes.

Asimismo, denunciaron ser víctimas por parte de los policías, quienes les habrían agredido con gases lacrimógenos y con sus varas de ley.

“Nosotros hemos ocupado esos terrenos porque están completamente abandonados, sin embargo viene el pastor Manuel, trayendo policías para agredirnos y eso no lo vamos a permitir. A los policías no les importó si había ancianos o niños aquí en este lugar y empezaron a reprimirnos desde un inicio. Acá la culpa de todo la tiene ese pastor, que no parece evangélico, ya que prefirió que nos agredan y que salgamos heridos, antes que entremos a un diálogo. Es por esta razón que hemos decidido que no vamos a salir así nuevamente venga la policía, vamos a permanecer en este lugar. Cuando era monte esta zona, solamente servía para que sujetos de mal vivir vengan hasta este lugar a desmantelar motos, a drogarse, a robar y a asaltar a los vecinos que viven por ese sector. Es por eso que tomamos la decisión de posesionarnos de estos terrenos, que no tienen título y que no pertenecen a ningún pastor, ni a nadie, solo al pueblo”, refirió una pobladora.

(C. Ampuero)