Ayer en el colegio MORB hubo asistencia significativa de adultos llevando a vacunar a los menores.

No hay que olvidar que en cualquier momento se inician clases presenciales y niños necesitan estar protegidos.



Tal como se había anunciado, se inició la vacunación para menores de edad. Ayer en la mañana se pudo llegar hasta las instalaciones del colegio Mariscal Oscar Raimundo Benavides (MORB), observando desde el comienzo la presencia de menores de edad con sus mascarillas. Por ratos daba la idea que estaban retornando a clases, después de dos años de temerosa pandemia.

Adultos y menores se desplazaban de manera ordenada para recibir la dosis Pfizer. Algunos niños un poco nerviosos, pero otros entraban en grupo, sonrientes, como volviendo a clases.

“Nosotros queremos proteger a nuestros hijos en todo aspecto. Algunos no piensan así, pero nosotros sí queremos que retornen al colegio protegidos del virus covid” dijo un padre de familia.

“Yo confío en la vacuna porque es un mal necesario. Pienso que cualquier cosa que diga el sector salud es importante para nuestros hijos, no solo para cumplir con los requisitos en caso haya clases presenciales, sino también para que estén salvaguardados de los virus” opinó otro padre.

James Pinedo y Zenith Guzmán, estuvieron acompañando a Álvaro Pérez Arredondo, quien levantaba los brazos como “sacando punche” después de su primera dosis de vacuna Pfizer.

“Nos da protección ya que está comprobado que en la época de pandemia no había la vacuna por lo que mucha gente murió, ahora hay menos mortalidad. Los niños estarán más protegidos” remarcó James Pinedo.

Mientras que Zenith, mencionó que más que llevarlos a colocar la dosis por el posible retorno a clases de manera presencial, era por una mayor protección. “Yo invoco a todos los padres de familia a traer a sus hijos para que reciban la dosis de protección contra la covid. Los menores son vulnerables y necesitan de estas dosis. Todos hay que poner el hombro” dijo.

Por su parte la Lic. Enf. Débora Ayarza, coordinadora de la brigada de coordinación en el colegio Morb, indicó que todo se iba desarrollando de manera correcta y que felizmente ningún menor vacunado, había registrado reacciones preocupantes a la dosis.

“Estamos vacunando a niños y adultos con la primera, segunda y tercera dosis covid. A menores de 10 y 11 años con dosis Pfizer pediátrica. Y de 5 a 11 años si tienen alguna comorbilidad como síndrome down, cáncer, VIH, TBC en esta primera etapa.

Todos los días se estará vacunando de 7 y 30 am a la una de la tarde. Felizmente, hasta ahora no se ha tenido ninguna reacción adversa a la vacuna. En estos instantes contamos con 2,000 dosis para tres días, viernes, sábado y lunes” explicó Ayarza.