Falta de pagos al personal de salud genera escasez de camas UCI en pleno incremento de casos Covid

El problema del pago de personal en el Hospital Regional de Loreto no es una novedad. Desde hace varias semanas se reveló que el cuerpo médico no recibía el pago de sus horas complementarias desde hace 3 a 4 meses. Además, la semana pasada se hizo público el caso de un médico intensivista que no recibía remuneración desde hace nada menos que 6 meses.

Es así que ayer por la mañana, el presidente del comité de expertos de DIRESA, el doctor infectólogo Juan Carlos Celis, indicó que tal y como se temía estas deudas terminaron por afectar la capacidad de atención del hospital por temas de renuncia o cese de actividades del personal. Todo esto a inicios de un incremento de casos Covid-19.

En otras palabras, el doctor Celis afirmó que casi la mitad de camas de Unidad de Cuidados Intensivos dejaron de funcionar por falta de personal capaz de manejarlas. “Hay camas, ventiladores, pero se han desarmado turnos de trabajadores por pagos que el MINSA no desembolsa desde febrero. Hay personal que ya se fue a otros lados o que simplemente se ha agotado de esperar sus pagos”. Indicó.

Agregó: “No es un tema que falten camas UCI, sino es un tema de personal”. Manifestó. Por tal motivo, precisó que de 23 camas UCI con la que se contaba hace unos meses, hoy solo 12 se encuentran operativas. Asimismo, concluyó que una vez más se tiene pacientes en espera de camas de Unidad de Cuidados Intensivos. (A. Padilla)