Falta de pagos al personal de salud deja en colapso áreas de atención de pacientes Covid

Asegura Juan Carlos Celis, presidente del comité de expertos de DIRESA.



El infectólogo Juan Carlos Celis afirmó el sábado por la mañana que la situación de la pandemia en la región se agrava cada día más por la disminuida capacidad de respuesta del sector salud, que no puede lidiar siquiera con el leve incremento de casos en Iquitos.

Como bien se sabe, la falta de pagos al personal de salud que trata con pacientes Covid ya causa consecuencias, en el contexto de la llegada de la variante Delta (Hindú) y la amenaza latente de una tercera ola.

El doctor Celis afirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que a pesar de que sobran oxígeno y camas UCI, 4 pacientes se encuentran en espera de una cama de Unidad de Cuidados Intensivos. Además, señaló que si bien este incremento de casos dista mucho de una tercera ola, confirma una crisis aguda de recursos humanos.

Por parte del especialista, los principales responsables de esta situación son el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía y Finanzas, los congresistas por Loreto y hasta, por su poca capacidad de acción ante la emergencia, los funcionarios del Gobierno Regional y la Dirección Regional de Salud.

La semana pasada, Celis expresó que “Hay deudas que no se han cumplido, gente (trabajadores en el Hospital Regional) a quienes se les debe desde enero, desde el año pasado, no se nivelaron pagos de algunos trabajadores. Por lo que hay dificultades para convocarlos nuevamente”.

Agregó: “No es posible que tengamos pacientes en espera de camas UCI teniendo una cantidad de camas y ventiladores mecánicos” (A. Padilla)