Falleció líder indígena a causa del Covid-19

Benjamín Rodríguez en vida tuvo la oportunidad de liderar diversas federaciones indígenas del Putumayo.

El virus del Covid-19 continúa golpeando duramente a las naciones indígenas de la región Loreto, esta vez se cobró la vida del reconocido Apu Benjamín Rodríguez Grández, natural del pueblo Okaina.

Rodríguez estuvo varias semanas batallando por su vida en el seguro del Hospital de Iquitos, incluso sus colegas y paisanos iniciaron una campaña para recaudar fondos a fin de trasladarlo a la ciudad de Lima, pero lamentablemente el líder indígena no pudo más y falleció.

Rodríguez Grández fue uno de los pioneros en la defensa de los pueblos aislados de Loreto, siendo ex dirigente nacional de AIDESEP, ex presidente de ORAI (ahora ORPIO), ex presidente de la Federación de pueblos indígenas del Putumayo (FECONAFROPU), entre muchos otros importantes cargos.

Antes de caer enfermo, se desempeñaba como docente intercultural y era uno de los líderes del pueblo Muruy, pueblo que ya perdió a varios de sus Apus y exApus debido a la pandemia del coronavirus. (R. Graicht)