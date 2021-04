Facultad de Farmacia y Bioquímica UNAP cumple XXII aniversario académico

La Facultad de Farmacia y Bioquímica (FFB) de la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana (UNAP) está celebrando su XXII aniversario de creación con el desarrollo de una serie de actividades, académicas, artísticas y culturales de manera virtual del 22 al 26 de abril de 2021, vía las plataformas Zoom y Google Meet. Están invitados a participar, estudiantes, docentes, administrativos, autoridades y público en general, desde cualquier dispositivo electrónico conectado a Internet.

La FFB fue creada el 31 de diciembre de 1997, según Resolución Rectoral N1816-97-UNAP; e inició oficialmente su funcionamiento administrativo el 1 de enero de 1999 y académicamente el 26 de abril del mismo año para estar al servicio de la comunidad loretana y por ende del país. Tiene como misión: formar profesionales aptos para desenvolverse en la industria farmacéutica, investigación de fármacos y en el campo de la salud pública.

Inicialmente las actividades académicas en la Facultad se desarrollaron en el local central de la UNAP. En el año 2001 se construyó el pabellón de la Facultad, en un terreno de dos hectáreas de la UNAP ubicado en la Av. Abelardo Quiñones, AA.HH. Nuevo San Lorenzo, distrito de San Juan Bautista. Posteriormente se le asignó 33 hectáreas en el fundo Zungarococha, donde se inicia las actividades académicas en el II semestre del año 2006, ubicado en Nina Rumi, San Juan Bautista, provincia de Maynas.

La FFB desarrolla enseñanza e investigación de los recursos naturales de la Amazonía, la proyección social en el ámbito de la facultad, estando el profesional químico farmacéutico capacitado para desempeñarse en estas áreas. El primer Decano Electo Con RR Nº 1606-2018-UNAP del 27 de diciembre del 2018, se reconoce al doctor, Q.F. Andrés Oberti Núñez Román, actualmente en gestión.

• CONFERENCIAS MAGISTRALES

La celebración se inició con el desarrollo de conferencias web (webinars), el jueves 22 de abril, donde trataron los temas: “Cadena de frío en el contexto de pandemia Covid – 19”, cuyo expositor fue el químico farmacéutico (QF) Gene Tanner Flores Cauper; “Papel de los micro RNA como marcadores de cáncer colorrectal”, expositora Q.F. Deysi Viviana Tenazoa Wong; “Productos naturales de uso potencial en la Epidemia de Covid – 19: vitamina D3 y Cannabinoides”, expositor doctor José Luis Aguilar Olano; “Participación del químico farmacéutico en la industria farmacéutica peruana”, expositor Q.F. Friggens Vela García; y “Programa Nacional de Becas y Créditos Educativos”, expositor licenciada Jessica Marilú Noriega Olórtegui.

Para el viernes 23 de abril está previsto el desarrollo de los webinars: “Especies vegetales” expositora Q.F. Juana Elvira Chávez Flores (9:00 a.m.); “TAT-RasGAP 317-326 mata células al dirigirse a los fosfolípidos enriquecidos en las capas internas”, expositor Marc Serulla Llorens (10:00 a.m.); “Perú, oportunidades y campos de acción para la mejora en el sector salud”, expositora Q.F. Marjorie Mendoza Bautista (04:00 p.m.); “Rol del químico farmacéutico en el área de toxicología y química legal”, expositor Q.F. Martha Maco Luján (05:00 p.m.). El enlace de ingreso a las conferencias gratuitas es el siguiente https://meet.google.com/cgt-ppmv-ymd (Google Meet).

El sábado 24 de abril se desarrollarán las conferencias: “Biotecnología aplicada a la identificación y validación de dianas terapéuticas en Plasmodium falciparum”, expositora Q.F. Rosa Del Carmen (09:00 a.m.); “Rol del químico farmacéutico en áreas de productos naturales, farmacia galénica y natural”, expositor Q.F. Julio Palacios Vaccaro (10:00 a.m.); “Plasma convaleciente y anticuerpos neutralizantes en Covid 19, experiencia en el Centro Médico Naval”, expositor José Suárez de Armero (11:00 a.m.); “Fármacos en oncología: desde la quimioterapia a la inmunoterapia”, expositor doctor Lorenzo Gerald Maco Chávez (4:00 p.m.); “Estabilidad de preparados oncológicos de administración parenteral”, expositor Q.F. Harold Maco Chávez (5:00 p.m.). El enlace de participación es: https://zoom.us/j/91222666581?pwd=cWJDdTF5VHlGUCtONGh0V29JdVFudz09

ID de reunión: 912 2266 6581, Código de acceso: 074341.

Las inscripciones para participar en el ciclo de conferencias es: https://forms.gle/aEERcsQCZkTNfHXC8

• CONCURSO DE TALENTOS “DEMUESTRA TU TALENTO”

El sábado habrá un concurso de talentos que se iniciará a las 7:00 de la noche; los que deseen ver esta actividad deben ingresar mediante el enlace Zoom: https://zoom.us/j/99595977177?pwd=dGt5dEl2c2t4WFYzTE0xOFFzd2xvdz09

ID de reunión: 995 9597 7177, Código de acceso: 204453.

• SESIÓN SOLEMNE y MISA.

Finalmente, el lunes 26 será la fecha central, y se desarrollará una sesión solemne con participación de las autoridades, que se iniciará a las 8:00 de la mañana con una misa y posterior ceremonia central. El enlace de participación mediante Zoom es: https://zoom.us/j/92530729140?pwd=cHJGbW1yUjM0ajdteVYxSUxvOUNDdz09,

ID de reunión: 925 3072 9140, Código de acceso: 730434.