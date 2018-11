Uso obligatorio de los Operadores de Servicios Electrónicos (OSE) será desde el 1 de marzo del próximo año

El 85% de las ventas de los contribuyentes se realizarán a través de la factura electrónica en el 2019

La Sunat estableció que, a partir del 1 de marzo de 2019, será obligatorio el uso del sistema de Operadores de Servicios Electrónicos (OSE). Este modelo agiliza y hace más eficaz la utilización de la facturación digital para las empresas peruanas, comentó Kenneth Bengtsson, presidente ejecutivo de Efact, Operador de Servicios Electrónicos autorizado por la entidad reguladora.

“Cuando se inicie la obligatoriedad, en marzo de 2019, la Sunat dejará de validar los comprobantes electrónicos y los contribuyentes deberán usar los OSE. Con los operadores, se prevé que para los primeros meses del próximo año, alrededor del 85% de las ventas totales de los contribuyentes se realicen a través de la factura digital, reduciendo la brecha de evasión de recibos falsos, detección de operaciones no reales, evasión del IGV y la doble facturación”, señaló el presidente ejecutivo de Efact.

Según la resolución Nº 239-2018 de la Sunat, los emisores electrónicos que al 31 de diciembre de 2018 tengan la calidad de principales contribuyentes, están obligados a usar un OSE desde el 1 de marzo de 2019. Los que a partir del 1 de enero del 2019 se conviertan en emisores electrónicos y contribuyentes principales, deberán hacerlo efectivo desde el primer día calendario del cuarto mes siguiente.

“Los OSE ayudarán a fortalecer la masificación de la facturación electrónica en el Perú. Actualmente son ocho las empresas que están autorizadas por la Sunat para realizar la comprobación, validación y supervisión de las facturas electrónicas y tienen la potestad de autorizar los comprobantes con carácter definitivo”, indicó Bengtsson.

Con los operadores, las empresas adquirirán un servicio de validación de emisión de comprobantes de pago, automatización de sus procesos, manejo de inventarios online, almacenamiento de información, intercambio de documentos electrónicos, productividad y reducción de costos; además pone a disposición un monitoreo de errores, envíos de constancias de recepción o una comunicación de inconsistencias.

“Este nuevo modelo brindará ventajas como: mayor rápidez y economía; no implica uso, traslado o almacenamiento de papel. Ofrece acceso a productos e instrumentos financieros. Las empresas ya no deberán enviar sus comprobantes electrónicos a la Sunat para que sean validados”, dijo el presidente ejecutivo de Efact.

