Extraño asalto y amenaza de muerte a esposa del alcalde Martín Arévalo

Solo se llevaron su cartera con documentos y celular.



Mientras realizaba trabajos inherentes a su cargo de directora regional de trabajo, por las inmediaciones de la calle Las palmeras, por el ex centro de baile “Habana”, aproximadamente a las 12 y 15 horas de la tarde de ayer, la abogada Patricia Perea, esposa del alcalde de San Juan Bautista, fue interceptada cuando estaba a bordo de un motocar por 02 delincuentes quienes se encontraban en una motocicleta de alto cilindraje.

Los maleantes la amenazaron con un arma de fuego diciéndole que su marido se cuide y que tenían órdenes de matarla si es que no les entregaba su equipo móvil (celular), por lo que en su desesperación lo arrojó a la pista, de dónde raudamente lo recogieron los agresores, quienes al darse cuenta de que una unidad móvil se acercaba y se percató del hecho delictivo, estos huyeron con rumbo desconocido.

Este extraño asalto con amenaza de muerte incluida, se presume que sería un plan siniestro para tratar de amedrentar al alcalde de San Juan, Martín Arévalo Pinedo, quien es esposo de la abogada Patricia Perea.

Además se especula que los asaltantes, estarían ligados al ex alcalde interino de San Juan Bautista, por su forma de actuar, pues en ningún momento solicitaron dinero, solo querían el teléfono móvil de la abogada Patricia Perea de Arévalo, la responsabilidad del asalto será determinada por las autoridades policiales. La víctima interpuso la denuncia correspondiente ante la DIRINCRI de la Policía Nacional, cuyo personal investiga el caso, para dar con el paradero de los delincuentes.

Hasta el momento se supo que los efectivos del orden solicitaron a los vecinos del sector el material de sus cámaras de video vigilancia para determinar y dar con el paradero de estos delincuentes.