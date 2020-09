Extranjeros destrozan negocio tras ir a cobrar deuda

Ingresaron en el primer y segundo piso del inmueble



Por lo menos, 20 extranjeros llegaron hasta la vivienda de la familia Dávila Flores, ubicada en la cuadra 7 de la calle morona, para cobrar la suma de 120 soles de manera prepotente.

Según los dueños de la casa, los extranjeros llegaron a este lugar armados con pistolas y armas blancas.

Ingresaron hasta el inmueble y destrozaron todo lo que encontraban a su paso. Destruyeron ventanas, puertas, televisores, platos, vasos, entre otras cosas de valor.

Incluso uno de los agraviados manifestó que los extranjeros agredieron físicamente a los propietarios y a las personas que se encontraban en dicho inmueble.

Al ver la ferocidad de los jóvenes extranjeros, el propietario poco nada pudo hacer para detener la furia de estos sujetos. El señor Dávila indicó que solamente le faltaba pagar la suma de 120 soles, pero los cobradores no les importó absolutamente nada y no pudieron ni una pizca de entendimiento para escuchar al señor.

Tras cometer todos estos actos vandálicos, los sujetos huyeron a bordo de motocicletas de alto cilindraje con dirección desconocida.

Minutos después llegó personal de la Policía Nacional del Perú para constatar los hechos , recabar la denuncia de los agraviados e iniciar las investigaciones respectivas.

(C. Ampuero)