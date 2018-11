Al conocer las limitaciones que tenemos en Iquitos y en todas las provincias de nuestra región Loreto en general, por no contar con políticas claras, efectivas y realista respecto a la inversión en las actividades productivas sea de los recursos de la tierra, del bosque y del agua, seguiremos como extractores para la subsistencia y pequeña comercialización.

Para empezar, el Estado desde los ministerios, pasando por los gobiernos regionales y las municipalidades provinciales y distritales tienen que tener una línea de acción reforzándose unas y otras. Pero si seguimos cada entidad por su lado, con objetivos diversos que no articulen ni sumen esfuerzos, seguiremos como estamos.

Y cómo estamos? Mal económicamente. Y haciendo enormes esfuerzos por salir de la extrema pobreza y siguiera asegurar una buena alimentación diaria, algo de vestuario, una mirada a la salud de forma superficial, un poco de agua apta para el consumo humano, algo de estudios, y con un poco más de suerte un estudio superior de nivel aceptable.

La mayoría mirando desde las zonas rurales extrae para subsistir. Esta es una condición de más de cien años atrás. Es por ello que otras naciones del mundo nos llevan decenas de años de desarrollo. Es un avance en diversos aspectos que hace que vivan un día a día en mejores condiciones, y con una mejor calidad de vida.

Sin embargo, en medio de esta etapa que todavía no ha logrado que cubramos nuestras necesidades básicas, tenemos valiosos recursos naturales y humanos. Mucha riqueza que nos proporciona el medio ambiente. Pero, algo debe estar fallando tan grandemente para que no logremos dar un paso marcado hacia el desarrollo.

Primero, tendríamos que plantearnos a qué llamamos desarrollo? A depredar nuestros recursos de forma acelerada? A llenarnos de tecnología pensada para la solución de los problemas de otras realidades o necesitamos tecnología que nos ayude con nuestras necesidades? Llamamos desarrollo a olvidarnos de nuestra cultura o a revalorar lo que tenemos y ponerlo en vitrina como producto mejorado para la captación de capitales?

Sucede que los países “desarrollados” nos miran preocupados porque ellos han depredado gran cantidad de sus recursos y desean que en la Amazonía, donde se ubica gran parte del territorio de nuestro país, cuiden los bosques, los recursos naturales, las especies, el agua dulce, etc, como mejor nos parece decirlo. Y pagan por eso millones de dólares, para no depredar lo que tenemos, pero nuestro gobierno central da la impresión que quiere lo contrario.

En todo caso, están tan preocupados en otros asuntos que no miran con seriedad lo que está ocurriendo por acá y el gran daño que puede generar la entrega de miles de hectáreas a concesionarios, a empresarios, a ONG; unos para “dizqué” conservación que no lo vemos claro, cuando el mismo Estado pudiera establecer una política de cuidado de la naturaleza. Hay muchas incoherencias que esperamos pronto se descubra el por qué?