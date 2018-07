Lo que viene ocurriendo en nuestro país luego de difundirse los primeros audios y acentuándose con lo que se sigue propalando, es una muestra de que la percepción sobre el nivel de corrupción en el país ha superado la ficción. Se tenía la gran sospecha, pero no en esa magnitud que lleva a pensar que todo estaría mal. Y por supuesto que sí hay honrosas excepciones que no es el tema de hoy.

Lo que tenemos a pocas horas y cuando usted lea este escrito ya se estará desarrollando el paro nacional de 24 horas y en muchas regiones del país o en casi todas, grupos organizados estarán encabezando marchas callejeras para expresar su indignación frente a todo lo que está pasando.

El caso ha tocado la sensibilidad también de los jóvenes e inclusive adolescentes, que por supuesto ya captan lo que está pasando en las más altas esferas del gobierno de nuestro país, y entienden perfectamente que la corrupción acaba con las esperanzas de millones de peruanos a tener acceso a una mejor calidad de vida, mientras un reducido número privilegiado hace de las suyas cual banda ilegal.

Esta medida de protesta ya estaba en precalentamiento y lo que veremos hoy será el afloramiento de la acumulación de reclamos. Y lo que la ciudanía espera es que las autoridades demuestren que saben escuchar, recibir sugerencias y aplicarlas, porque son indicativos basados en la normativa vigente, pero no se cumplen.

La movilización nacional de hoy en el marco de un paro de 24 horas, promete ser muy numerosa y será el pulso a la postura ciudadana expresada a través de los diversos medios de comunicación, de las organizaciones, de los gremios sindicales, de organismos y otros. Todos ávidos de decir: Basta ya!

Aunque lo que podría generar ciertos roces, por lo menos en Iquitos, es la salida a trabajar de los miembros del Sindicato de Choferes, vale decir de los transportistas de los colectivos que han rechazado la convocatoria de la Confederación General de Trabajadores del Perú-CGTP, argumentando que ellos tienen que hacer la feria diaria para poder llevar los alimentos a sus hogares.

Esta parte se muestra sensible. Pero también se ha deslizado que esta posición responde a un resentimiento del gremio de choferes que no llegaron a ningún acuerdo con la Confederación de Trabajadores base Loreto, para que sus reclamos sean incluidos en la agenda local, regional y nacional.

Lo cierto es que han anunciado que no acatarán el paro de hoy jueves y que el respaldo será moral. Tal vez como en otras medidas de protesta trabajen las primeras horas del día y luego se plieguen, porque lo que sí han indicado es que están también a favor de la lucha contra la corrupción generalizada en el país.