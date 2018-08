Corte administrativo al Sub Cafae para investigar gastos hechos en gestión de renunciante Félix Reina

Ex administrador del gobierno regional Hugo Valderrama, se queda como gerente del Sub Cafae hasta diciembre de 2018.

Logró objetivo gracias al voto del director de educación Roberto Pinchi.

Pese a que los representantes de los sindicatos pedían que se coloque a un trabajador de planta.

Hace algunos años se comentaba que el gerente del Sub Cafae, Félix Reina, quien renunció junto a su señora Gianina Vela Flores y el ex administrador Moisés Muñoz, luego que les quitaran la confianza; habría cometido algunos actos poco transparentes por algunos signos exteriores de comodidad que enseñaba. Incluso se hablaba de varios viajes al extranjero, varios.

Hoy se ha hecho un corte administrativo en el Sub Cafae del sector educación, ha ingresado como gerente el ex administrador del gobierno regional Hugo Valderrama Eléspuru, pese a que los representantes del sindicato ante el Cafae, proponían que coloquen a un trabajador de planta.

El pasado jueves hubo una reunión en el local del Cafae, donde asistió el actual gerente, el director de la DREL, así como los representantes de los sindicatos ante el Directorio. Por ello, entrevistamos al representante del Sute/Maynas, para que narre a qué acuerdos habían llegado.

“En la reunión nosotros pedimos una reconsideración para que la gerencia general la asuma un trabajador del sector. Mantuvimos esa propuesta y pedimos la reconsideración al presidente del directorio Roberto Pinchi, a fin que tome en consideración. Los demás gremios se sumaron a nuestra propuesta. Son 5 representantes de la alta dirección y 5 representantes de los sindicatos.

Roberto Pinchi, dijo que ya estaba el gerente encargado y que había firmado contrato, se refería a Hugo Valderrama. Lo que había que ver era si se ratificaba o no. Y como ellos eran mayoría con el voto dirimente del director de la Drel, se queda el mencionado gerente hasta diciembre de 2018.

Nosotros en aras de la democracia y salvaguarda de los intereses de los maestros y afiliados al Sub Cafae y para que todo siga en marcha, sentamos nuestra posición que sea solo hasta diciembre 2018.

Planteamos el tema de una urgente auditoría, se nos ha comunicado que primero habrá un corte administrativo para saber y conocer cómo está el funcionamiento económico del cafae. Posterior a ello vendrá la auditoría siempre y cuando se encuentren irregularidades, además de la intervención de Contraloría o el Sub Cafae nacional”, explicó el profesor Sergio Ríos.

¿Y ustedes que han estado en ese directorio han percibido que hubo irregularidades?

-Debe entrar a investigación un probable enriquecimiento ilícito, no solo el tema de la gerencia, sino ver otras áreas o funciones que desarrollaban otras personas. Existe la posibilidad de hacer investigación al ex gerente del sub cafae por presunto enriquecimiento ilícito. Por eso es el corte administrativo. Eso tendría que ser investigado por los órganos correspondientes.

Moisés Muñoz, Gianina Vela Flores y el ex gerente Félix Reina, renunciaron cuando les quitaron la confianza. Se señaló que al directorio solo les daban a conocer los ingresos o egresos cuando se trataba de aprobar el plan anual, cuando en realidad se les ha debido alcanzar mes a mes. Se espera que Hugo Valderrama, cumpla con hacerlo en aras de la transparencia.