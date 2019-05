“Existen 102 casos de menores fugados o desaparecidos”

Expresó el general PNP Cacho Roncal, haciendo un llamado a los padres para que tengan un mejor control.

De otro lado, afirmó que sigue adelante el trabajo en torno al caso Elmercito.

Sorprendió la estadística dada por el general, S.E.U.O, quien dijo que actualmente existiría el reporte mencionado en cuanto a menores de edad. “Hay unos 102 casos de fuga de menores, que salen del hogar enamorados, que se van de su casa en busca de trabajo, o desaparecen sin comunicar a sus familias. Yo les pido a las familias y a toda la población, velar más por los menores y personas que tienen ese tipo de actitudes. Atender sus problemas etc.”, mencionó el general.

También se pronunció en torno al caso del niño Elemercito. “Se continúa con el trabajo en varios puntos, se hacen operativos. El pasado viernes y sábado se trabajó de manera conjunta con el ministerio público, las municipalidades, por lo que pedimos a la población que nos apoye.

El caso del menor se sigue en la búsqueda, pero la investigación la lleva la fiscalía, se está en espera de los resultados de medicina legal que envió las muestras a Lima. Se continúa investigando”, mencionó.

La población no entiende cómo un delincuente se pueda dar el “lujo” de salir en medios de comunicación a decir qué si lo siguen buscando, les meterá plomo ¿se burla de la policía y de todos?

-No es así. Yo pido a la población que no caiga en ese tipo de informaciones sensacionalistas, falsas. Hay todo un equipo que viene trabajando.