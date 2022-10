Expresa Julio César Vidurrizaga, actual secretario del Siter-Loreto.



A su lado estaba el Prof. Miguel Miranda Purizaga, quien hoy es asesor del Siter/Loreto. Un docente conocido por estar cercano al presidente Pedro Castillo. Ambos estuvieron en la instalación de la mesa de desarrollo territorial de Loreto.

“Hay un déficit presupuestal desde el ministerio de economía y de educación. Ellos deben darnos una salida para garantizar el sueldo de los profesores y administrativos hasta el mes de diciembre del 2022. No se han girado las partidas que corresponden, hay inseguridad en cuanto al pago.

También hay que ver la reglamentación del 30% por preparación de clases, está en la vía administrativa y hasta ahora duerme en el MEF” habló Miranda, agregando que en la mesa de desarrollo también verían el tema de la ausencia de conectividad con la que cuenta Loreto. “Queremos contar con una agenda de desarrollo Loreto, puesto que ya estamos agrupados en el comando regional de lucha” menciona Miranda.

Por su parte, Julio César Vidurrizaga Ruiz, secretario del Siter, dijo que había sido elegido democráticamente hasta noviembre del año 2023.

“A mí lo que me preocupa y que se debe ver de manera urgente, es el tema del forado presupuestal que tiene el sector educación. Son 42 millones que no saben cómo justificar, eran 62 millones de soles, pero justificaron 18 millones. Aún falta y afecta el pago de los trabajadores de la región Loreto.

Queremos exigir que se dé solución al problema y se sancione a los responsables del mal manejo. No es posible que el trabajador termine pagando esos “platos rotos” puntualizó el dirigente.