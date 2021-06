“Existe la necesidad de encaminar profundos cambios en la educación”

Ministro de Educación Ricardo Cuenca:

“Muy importante para la mejora del servicio a distancia y la implementación de la semipresencialidad”

Destacó ‘I Muni Educativo Loreto 2021’ con diversas autoridades locales, provinciales y regionales.



“La pandemia sacó a relucir problemas históricos del sector y nos obliga a repensar en un sistema educativo virtual mientras dure el aislamiento social”, sostuvo.

El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, aseguró que las regiones gozan de diversos recursos para pensar en transformar la educación de forma intersectorial e intergubernamental, que obligaría a repensar en un sistema educativo virtual sobre la base del aprendizaje autónomo de docentes y de forma colectiva y cooperativa en las comunidades, durante la emergencia sanitaria que todavía vivimos.

Durante el ‘I Muni Educativo Loreto 2021’ que se desarrolló con la participación de autoridades locales, provinciales y regionales, así como directivos y docentes de diversas instituciones educativas de la zona, Cuenca afirmó que la pandemia sacó a relucir problemas históricos del sector y que obliga a repensar en un sistema educativo virtual diferente, a fin de avanzar mientras dure el aislamiento social.

“Creo que la educación debe hacerse de manera intergubernamental e intersectorial, estoy seguro que es la única manera de encaminar el sistema si queremos mejorar los temas educativos, es un reto porque el problema no solo se limita a problemas de infraestructura, sino que aborda temas más integrales durante años atípicos donde la presencialidad no define las clases escolares”, precisó.

Asimismo, Cuenca sostuvo que desde el Ministerio de Educación (Minedu) existe la necesidad de encaminar cambios profundos en educación que no solo están relacionados al tema de conectividad, sino en repensar en un sistema educativo virtual sobre la base del aprendizaje autónomo de docentes con el objetivo de tener más espacios de capacitación, mayor difusión de material o más cobertura de la estrategia Aprendo en casa.

“La educación tiene que volver a ser presencial y esta se dará de forma segura, flexible, gradual y voluntaria. Solo así vamos a superar las barreras y acortar las brechas de desigualdad que existen, principalmente en las zonas rurales del país”, aseguró.

Por otro lado, resaltó la importancia de un espacio como el ‘I Muni Educativo Loreto 2021’ porque los retos de la educación en el Perú requieren de un abordaje intergubernamental y multisectorial, y los gobiernos locales juegan un rol muy importante para la mejora del servicio a distancia y la implementación de la semipresencialidad.

El evento promovido por la Dirección Regional de Educación de Loreto buscó sensibilizar a las autoridades locales para la gestión y el apoyo en la implementación de las estrategias educativas, establecer acciones para el retorno seguro en su jurisdicción y generar compromisos específicos por parte de los gobiernos locales a favor del sector educativo.

El ‘I Muni Educativo Loreto 2021’ también contó con la presencia del gobernador regional, Elisbán Ochoa Sosa, de la directora de Educación de Loreto, Linda Ketty Angulo Bartra, autoridades sectoriales y diversos aliados estratégicos. En tanto que el acta firmado se viene socializando.