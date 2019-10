“Existe ánimo de persecución contra la discoteca Saquara”

Abogado, Adolfo Ampuero Zagaceta

“En términos legales el accionar de la municipalidad es la materialización del abuso de autoridad con lo que ha venido actuando”

Un caso que conllevaría a la revisión de los procedimientos administrativos sancionadores en la Municipalidad Provincial de Maynas, es el tema de la Discoteca Saquara de Iquitos, que ayer fue tapeada y así clausurada definitivamente.

Tras haber tenido denuncias por ruidos excesivos de instalaciones hoteleras de su alrededor, hoy se le negaría el derecho a una verdadera defensa por el poder edil. Es lo que reclama el abogado de esta empresa Adolfo Ampuero Zagaceta.

“En términos legales el accionar de la municipalidad el día de hoy (ayer), es la materialización de una vez más del abuso de autoridad con lo que ha venido actuando, pese a no haberse instaurado un procedimiento administrativo sancionador en contra de la discoteca Saquara”, denunció el letrado Ampuero Zagaceta.

Sin embargo, “se ha establecido una sanción de multa y a la vez de clausura definitiva transgrediendo la propia normativa de la municipalidad que es el Régimen de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA), aprobado por una Ordenanza Municipal”.

Explicó que “El problema se ha generado en mérito a una solicitud de la Certificación Acústica Ambiental que de acuerdo a las Ordenanzas Municipales N° 006-2014 y 003-2009, que establece los requisitos para poder acceder a la certificación de acústica, es que hacemos el petitorio administrativo”.

El abogado de Saquara, precisó, que “la municipalidad con total desconocimiento de su propia normatividad interna, además de otras normas complementarias de carácter general ha venido arbitrariamente, sin llevar a cabo la inspección técnica de sonido, ha venido emitiendo diversas resoluciones”.

Agregó que “Una de las resoluciones, la más controvertida ha sido la que ha originado todo esto, es la Resolución de Gerencia Municipal N° 379-2019, mediante el cual nos establecían dos sanciones: una multa y una clausura definitiva”.

Detalló “Esta situación contradice una vez más, su propia normatividad porque se avocaba a competencias de dos instancias claramente definidas, una por el mismo órgano que debería emitir una sanción si advirtiera adecuadamente alguna infracción y la otra a través de un acto resolutivo definitivo con el cual se estaría agotando la vía administrativa”.

Manifiesta que la municipalidad durante todo este tiempo “en su afán de perjudicar a la discoteca Saquara ha venido emitiendo una vez más un documento totalmente arbitrario que es la Resolución de Gerencia Municipal N°442-2019, de fecha 03 de octubre”.

Mediante este documento advierte que por una omisión propia de la Municipalidad es que no se había revocado su Licencia de Funcionamiento, con el cual la discoteca Saquara venía funcionando luego de una anterior intervención de clausura.

“Al momento de venir a notificar esta última resolución donde la municipalidad revoca la Licencia y a su vez viene a realizar su orden con la Gerencia General, Asesoría Legal y el Área de Saneamiento de la Municipalidad con la finalidad de llevar a cabo el tapeado del local, sin seguir el debido procedimiento conforme lo establece el mismo RASA, que muchas veces ha sido vulnerado”.

Acotó que para que sea debidamente procedente el tapeado se debió en principio notificar con la Infracción 46 DC, “el cual establece que cuando hay desacato a la orden de clausura definitiva y el establecimiento sigue funcionando, procedería en ese sentido el tapeado”.

En este caso, manifiesta “que no se ha seguido el procedimiento adecuado, no se ha seguido el debido proceso administrativo correspondiente. Concretándose una vez más el delito de Abuso de Autoridad, con el cual se está ocasionando un grave perjuicio a la discoteca Saquara”.

Respecto a que si existiría un ensañamiento contra la empresa, comento “De acuerdo a la actitud que vienen demostrando los funcionarios de la municipalidad, obviamente, podemos colegir de que existe ese ánimo de persecución contra la discoteca Saquara”.

Informó que la Municipalidad “no se ha dignado a ir, pese a nuestros constantes pedidos de inspección técnica para el otorgamiento de la Certificación Acústica, simplemente la municipalidad no cumple con lo que dispone su propia normatividad”. El último petitorio para inspección fue el 12 de julio de 2019, y lo reiteran el 9 de agosto de este mismo año.

Recordó que previo al tapeado, semanas antes hubo una intervención de clausura y la empresa Saquara siguió trabajando y presentó una apelación. “Hay un manifiesto desconocimiento por parte de los funcionarios de la municipalidad, que en vez de resolver la apelación, viene a subsanar una omisión (cometida por ellos), para revocar la Licencia de Funcionamiento, cuando ellos están obligados por Ley a resolver la apelación que se había interpuesto contra la resolución que imponía esa doble sanción: la de multa y la de clausura”.

Apelaron la clausura anterior y siguieron trabajando dando cuenta que su licencia todavía estaba vigente. Esto relacionado a la acusación de desacato a la autoridad que figura en el Acta de Intervención. “Sobre la apelación hasta el día de hoy no tenemos respuesta alguna”, finalizó el abogado Adolfo Ampuero.

(Diana López M.)