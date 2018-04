Rolando Riva Ríos, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto del Ministerio de Cultura paralizó y evitó que se coloque pintas y baners políticos en pleno centro Monumental (Plaza de Armas).

El director de cultura, Rolando Riva Ríos, informó que los candidatos y precandidatos no están respetando la zona monumental tal como se viene apreciando en la Plaza 28 de Julio, donde candidatos como Groner, Santiago Rivas, Jorge Mera y todos sus candidatos municipales, el PPC, el MIL, Elisbán Ochoa de Mi Loreto, entre otros, están incumpliendo las normas estipuladas para la zona monumental, haciendo caso omiso a las notificaciones de retiro de paneles de tamaños inadecuados y de pintas políticas no autorizadas.

“La Dirección Desconcentrada de cultura ya notificó a todos los partidos políticos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones hace meses y también, les ha adjuntado una copia de la legislación correspondiente. Además de un comunicado publicado en el diario judicial de Loreto, La Región. Exigimos a los candidatos que demuestren respeto a las leyes, a la zona monumental, a los ciudadanos y a la ciudad que pretenden gobernar”, expresó Rolando Riva Ríos, director de Cultura en Loreto.

Por su parte, el sub director de dicha institución, el arquitecto Rafael Donayre, también se pronunció, “Exigimos más coherencia a los candidatos en cuanto a publicidad electoral en la zona monumental, considerando la normatividad existente del Reglamento Nacional de Edificaciones que establece publicidad con dimensiones reducidas y en lugares preestablecidos”

En el momento de la intervención se contó con el respaldo de la Municipalidad Provincial de Maynas “Señores candidatos que quieren ser autoridades y no saben respetar su propia ciudad y sobre todo nuestra zona monumental, retiren su publicidad que se encuentra dentro de la zona monumental y demuestren respeto por nuestra ciudad”, precisó Gerardo Peña Dioses arquitecto de dicha comuna.

Se sabe que ambas instituciones continuarán con estos trabajos de focalización y revaloración de nuestra zona monumental.